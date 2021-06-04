В Фонде соцстраха рассказали, где в Украине самые дорогие и самые дешевые больничные

За четыре месяца 2021 года среднедневной размер пособий по больничным листам в Украине увеличился на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 368,07 грн в среднем по стране.
Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ), в разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности колеблется от 296,4 грн в Черниговской области до 460,3 грн в Киеве.
Также один из самых низких размеров среднедневного пособия по больничным в Сумской (300,3 грн), Волынской (302,1 грн), Житомирской (303,1 грн), Тернопольской (305,6 грн) и Кировоградской (308,2 грн) областях.
Один из самых высоких — в Киевской (384,1 грн), Донецкой (385 грн), Запорожской (393,8 грн) и Николаевской (407,7 грн) областях.
В ФССУ отмечают, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 расходы Фонда по больничным листам начали существенно расти с 2020 года.
В частности, по итогам I квартала 2021 года расходы Фонда по больничным выросли на 1,4 млрд грн, или 51,8%, относительно того же периода прошлого года.
Это привело к превышению объемов потребности в расходах Фонда над доходами от доли ЕСВ (Единый социальный взнос. — Delo.ua), с которого составляется бюджет ФССУ.
Так, в I квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн — расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве.
ФССУ напоминает, что дата финансирования пособий от Фонда напрямую зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику.
Пособие по временной потере трудоспособности финансируется Фондом социального страхования Украины для компенсации застрахованным лицам утраченного за время лечения, ухода за больными детьми или самоизоляции от COVID-19 заработка.
Его размер зависит от среднего дохода работника и продолжительности его страхового стажа: от 50% средней зарплаты (стаж до трех лет) и до 100% (стаж — более 8 лет), а в случае самоизоляции — 50% дохода независимо от продолжительности стажа.
Напомним, за первые четыре месяца 2021 года количество принятых на оплату больничных листов в Украине выросло на 29,6%, а потребность в расходах по ним — на 60,3%.
Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) составил 368,4 грн за каждый день пребывания на больничном, что на 20,6%, или 63 грн, больше, чем в декабре 2019 года.
В ноябре 2020 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе на COVID-19 на сумму 1,8 млрд грн, что на 0,6 грн, или 50%, больше, чем в октябре.
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