В Фонде соцстраха рассказали, где в Украине самые дорогие и самые дешевые больничные

За четыре месяца 2021 года среднедневной размер пособий по больничным листам в Украине увеличился на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 368,07 грн в среднем по стране.

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ), в разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности колеблется от 296,4 грн в Черниговской области до 460,3 грн в Киеве.

Также один из самых низких размеров среднедневного пособия по больничным в Сумской (300,3 грн), Волынской (302,1 грн), Житомирской (303,1 грн), Тернопольской (305,6 грн) и Кировоградской (308,2 грн) областях.

Один из самых высоких — в Киевской (384,1 грн), Донецкой (385 грн), Запорожской (393,8 грн) и Николаевской (407,7 грн) областях.

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В ФССУ отмечают, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 расходы Фонда по больничным листам начали существенно расти с 2020 года.

В частности, по итогам I квартала 2021 года расходы Фонда по больничным выросли на 1,4 млрд грн, или 51,8%, относительно того же периода прошлого года.

Это привело к превышению объемов потребности в расходах Фонда над доходами от доли ЕСВ (Единый социальный взнос. — Delo.ua), с которого составляется бюджет ФССУ.

Так, в I квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн — расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве.

ФССУ напоминает, что дата финансирования пособий от Фонда напрямую зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику.

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Пособие по временной потере трудоспособности финансируется Фондом социального страхования Украины для компенсации застрахованным лицам утраченного за время лечения, ухода за больными детьми или самоизоляции от COVID-19 заработка.

Его размер зависит от среднего дохода работника и продолжительности его страхового стажа: от 50% средней зарплаты (стаж до трех лет) и до 100% (стаж — более 8 лет), а в случае самоизоляции — 50% дохода независимо от продолжительности стажа.

Напомним, за первые четыре месяца 2021 года количество принятых на оплату больничных листов в Украине выросло на 29,6%, а потребность в расходах по ним — на 60,3%.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) составил 368,4 грн за каждый день пребывания на больничном, что на 20,6%, или 63 грн, больше, чем в декабре 2019 года.

В ноябре 2020 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе на COVID-19 на сумму 1,8 млрд грн, что на 0,6 грн, или 50%, больше, чем в октябре.

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