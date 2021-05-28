Количество больничных листов с начала года выросло почти на треть — Фонд соцстраха

За первые четыре месяца 2021 года количество принятых на оплату больничных листов в Украине выросло на 29,6%, а потребность в расходах за ними — на 60,3%.

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украині (ФССУ), в январе — апреле Фонд принял на финансирование 1 млн 642 тысячи 355 листков нетрудоспособности на общую сумму более 5,7 млрд грн.

В ФССУ отмечают, что динамика увеличения числа больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц, которая наблюдается с 2020 года, привела к превышению потребности в расходах над поступлениями за тот же период.

Больше всего листков нетрудоспособности передано работодателями на оплату в Киеве (303,8 тысяч больничных), Днепропетровской (187 тысяч), Харьковской (107 тысяч), Львовской (99,8 тысяч), Донецкой (96 тысяч), Запорожской (89,7 тысяч) и Одесской (82 тысяч) областях.

Рост числа листков нетрудоспособности связан с заболеванием украинских работников на коронавирусной болезни, сезонным повышением заболеваемости респираторными болезни, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, обострением хронических заболеваний и тому подобное.

ФССУ напоминает, что среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по итогам января — апреля 2021 года вырос на 15,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 368,07 грн.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) составил 368,4 грн за каждый день пребывания на больничном, что на 20,6% или 63 грн больше, чем в декабре 2019 года.

В ноябре 2020 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе, на COVID-19 на сумму 1,8 млрд грн, что на 0,6 грн или 50% больше, чем в октябре.

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