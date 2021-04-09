Больничные по новым правилам. Меньше денег на выплаты сотрудникам и штрафы для врачей

Министерство социальной политики предлагает изменить правила оплаты больничных в Украине. Так в правительстве хотят оптимизировать работу Фонда социального страхования за счет наемных сотрудников, работодателей и врачей. Если новый законопроект будет принят, то первые, уходя на больничный, будут получать меньше денег, вторые наоборот больше платить, а для третьих станет еще опаснее выдавать необоснованные больничные.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался, что предлагают в Кабинете министров и кто будет следить за врачами.

Из-за пандемии коронавируса Фонд социального страхования оказался в непростой ситуации. Во-первых, в 2020-м расходы на больничные выросли на 2,63 млрд грн — до 12,4 млрд грн. Всего же украинцы по всей стране за прошлый год взяли 36,5 млн дней больничного. Во-вторых, попытки властей спасти бизнес от последствий кризиса прямо бьют по Фонду. Основным источником наполнения его бюджета остается единый социальной взнос, а сегодня некоторые категории физлиц-предпринимателей освобождены от ЕСВ. Это может привести к тому, что Фонд не досчитается в 2021 году 746 млн грн.

Чтобы сбалансировать ситуацию, Минсоцполитики представило для публичного обсуждения законопроект "Об оптимизации функций Фонда социального страхования". В нем еще раз закреплено положение об электронных больничных, но ключевое изменение касается прогрессивной шкалы оплаты.

И сегодня сумма выплат за больничный зависит от страхового стажа. Если он ниже 3 лет, то сотрудник получит только половину своей средней зарплаты, если от 3 до 5 лет — 60%, от 5 до 8 лет — 70% и все 100%, если стаж превышает восемь лет. Законопроект предлагает более широкую шкалу: 50% оплаты при стаже до пяти лет, 60% — для сотрудников со стажем от 5 до 10 лет, 70% — от 10 до 15 лет, 80% — до 20 лет. Тем, у кого стаж превышает двадцать лет будут платить 100%.

"Позитивно к таким изменениям относиться сложно. Понятно, что это попытка сбалансировать бюджет ФССУ, но это не самый лучший способ. Тем более, что предлагается не временное введение такой шкалы, а постоянное. Нужно же смотреть еще с точки зрения здоровья человека. Если он получает 50% от средней зарплаты, то становится перед выбором: идти на больничный или оставаться на рабочем месте и не терять зарплату. Человек будет подвергать опасности свое здоровье и определенному риску здоровье окружающих. Безусловно это негатив", — объясняет заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин.

Он обратил внимание еще на один нюанс законопроекта — сегодня работодатель оплачивает первые пять дней больничного, а дальше включается ФССУ. Законопроект предлагает поднять эту планку до десяти дней. То есть, с одной стороны сотрудники будут получать за больничный денег меньше за счет более широкой шкалы страхового стажа, а работодателю придется оплачивать уже не пятидневный, а десятидневный больничный. По словам Шубина, этот ресурс работодатель будет искать в фонде оплаты труда и, соответственно, пострадают зарплата сотрудника, а также темпы ее роста.

Юристка юридической фирмы Armadum Lawyers Анастасия Орлова добавляет — с целью тщательной проверки обоснованности медицинских заключений по временной потере трудоспособности вводится должность страхового эксперта при Фонде социального страхования. Эта специальная группа врачей будет проверять обоснованность медицинских выводов при выдаче больничных. Для этого они получат доступ к учетным, распорядительным, медицинским документам, а также данным электронного здравоохранения.

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"Проверка обоснованности будет осуществляться в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины (обращаю внимание, что пока соответствующего порядка не существует). И оценить прогрессивность и эффективность соответствующего нововведения пока сложно. Но, несмотря на указанное, цель инициативы — уменьшить коррупционную составляющую при выдаче листков нетрудоспособности. И, как следствие, уменьшить бюджетные расходы", — добавляет Орлова.

Проверять страховые эксперты смогут врачей государственных больниц, частных клиник и даже тех, кто работает в качестве ФЛП. По словам терапевта-гастроэнтеролога клиники "Медпрофцентр" Елены Дрюченко, сейчас проверками занимаются непосредственно сотрудники Фонда соцстрахования. Помимо экстренных проверок больничных, которые может инициировать сам работодатель, примерно раз в 2-3 года они приходят в каждую больницу.

Врач также объяснила, какие могут возникнуть проблемы с необоснованностью. Одно из самых частых нарушений — несоблюдение сроков. Если больничный лист выписывается на срок до пяти рабочих дней, с ним редко возникают проблемы. Такой больничный должно оплатить предприятие и у Фонда, как правило, вопросы не появляются. Совсем другая ситуация складывается, если доктор выдал больничный на 6-8 дней. И, наконец, для больничного больше 10 дней должен быть совместный осмотр, например, с заведующим отделением.

"Также проблемой будет, если доктор записывает в больничный или консультативное заключение диагноз, но нет подтверждения этого диагноза. Например, ставится диагноз пневмония — но нет рентгена. Или пиелонефрит — но нет анализа мочи или крови, которые бы подтвердили воспаление. В этом случае диагноз считается необоснованным. А значит нет оснований и для выдачи больничного листа. Доктор не прав, его нужно наказывать. Это наиболее частая ошибка — неполный пакет обследований в соответствии с диагнозом. Тем более, что перечень обследований по основным нозологиям прописан в приказах МОЗа", — добавляет Елена Дрюченко.

Одним только выявлением в Минсоцполитики не хотят ограничиваться — ответственным за умышленную выписку необоснованного больничного будет врач. И если Фонд соцстраха уже оплатил сотруднику его больничный, именно доктор должен будет возместить эту сумму в течение десяти дней. Если же доктор затянет с возмещением этих средств, его ждет пеня — 0,1% от суммы за каждый просроченный день.

Дрюченко говорит, что и сегодня санкции со стороны ФССУ есть, а доктор компенсирует 100% выплаченных денег. Новшеством здесь является пеня. Однако член комитета Ассоциации юристов Украины по трудовому праву и советник юридической фирмы Asters Инесса Летич говорит, что с юридической точки зрения эта "конструкция, мягко говоря, сомнительна". По ее словам, Фонд не является работодателем врача и не идет речи о материальной ответственности работника перед работодателем.

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"Взыскиваемая сумма не является штрафом, который контролирующий орган может взыскивать с субъектов хозяйствования. По сути, речь идет о возмещение убытков Фонда, которые законопроект предлагает взыскивать непосредственно с доктора без суда, определения его вины и права на адекватную защиту. Особенно абсурдными подобные требования будут в отношении докторов, которые практикуют не самостоятельно, а в составе медицинского учреждения. То есть, юридического лица, которое самостоятельно несет ответственность, в том числе, и за действия своих сотрудников, о чем прямо и недвусмысленно говорит гражданское законодательство", — объясняет юрист.

Летич убеждена, что в случае судебного разбирательства подобные требования Фонда не будут иметь особого шанса на успех. Пока же у правительства есть время на доработку законопроекта — его публичное обсуждение продлится до 29 апреля, после чего норма отправится в Верховную Раду. И если народные депутаты успеют принять документ в целом до завершения текущей сессии (16 июля), то новые правила заработают уже с 1 августа.

Илья Требор, специально для Delo.ua