Политика и экономика 1 час назад

В Фонде соцстрахования предупредили о задержках в выплате больничных и декретных

Там уточняют, что многочисленные задержки связаны не с резким ростом расходов из-за пандемии, а вызваны задержкой в ​​подаче заявлений-расчетов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Фонде социального страхования заявили, что сегодня есть задержки в сроках финансирования больничных и декретных, однако добавили, что выплачивают их в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Там отметили, что продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда.

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"На сегодня задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированы заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством", — рассказали в ведомстве.

По словам представителей Фонда, еще в ноябре 2020 года они финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством.

При этом все операции были оптимизированы и ускорены, чтобы в период пандемии "обеспечить максимальную оперативность в предоставлении помощи".

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Однако сегодня доходов Фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов, поясняют в пресс-службе.

Там говорят, что резкий рост расходов связан с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии — существенно выросли расходы по больничным, а также на Фонд было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам.

В то же время в Фонде уточняют, что многочисленные задержки связаны не с резким ростом расходов из-за пандемии, а вызваны задержкой в ​​подаче заявлений-расчетов.

Источник фото: Depositphotos

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