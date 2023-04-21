Ляшко рассказал, какие препараты украинцы начали покупать чаще с начала полномасштабного вторжения

В Украине с начала полномасштабной войны выросло количество продаж препаратов для психического здоровья. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время эфира телемарафона "Єдині новини".

В частности, украинцы стали чаще покупать успокаивающие и снотворные.

Глава Минздрава призвал обращаться к врачам перед тем, как идти в аптеку. Министр отмечает, что не нужно стесняться обращаться к специалистам по ментальному здоровью, особенно во время войны и зверств россиян.

“Мы видим месяц до месяца рост продаж этих препаратов, и здесь мы также обращаемся ко всем людям – не спешите покупать эти препараты. Обычно нужно проконсультироваться с семейным врачом, в первую очередь, с психологом”, - заявил Виктор Ляшко.

Министр также добавил, что с прошлого года у системы здравоохранения появились новые вызовы.

В частности, с начала полномасштабного вторжения среди гражданских выросло количество минно-взрывных травм, травм вследствие обвалов, травматических ампутаций. При этом значительно увеличилось количество ампутаций верхних конечностей.

В прошлом году в Украине заработала платформа бесплатной психологической помощи UA Mental Help.

"UA Mental Help" призвана психологически поддерживать людей, пострадавших от войны. За полгода с полномасштабного вторжения в Украину ее специалисты помогли более 700 украинцам преодолеть апатию, высокое напряжение или тревогу, бессонницу, тоску и сложности адаптации на новом месте.

Напомним, неравнодушные со всего мира за 11 месяцев пожертвовали 1,3 млрд грн в поддержку медицинской сферы Украины. Средства поступили на платформу United24.

Часть средств были направлены на приобретение современных реанимобилей типа "С", аппаратов внешней фиксации и вакуумной терапии ран, генераторов.

Также часть средств пошла на получение аппаратов искусственной вентиляции легких для детей, новорожденных и отдельно транспортных, рентгеновских установок с С-аркой, аппаратов УЗИ (портативные и стационарные), наркозно-дыхательных аппаратов, реабилитационного оборудования, операционных столов (мобильные и для общей хирургии), химические грелки.