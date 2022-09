В Украине заработала платформа бесплатной психологической помощи UA Mental Help

Благотворительная организация "UA Mental Help", работающая с начала полномасштабного вторжения России в Украину, запустила собственную платформу психологической помощи. На сайте все, кто нуждается в поддержке, могут бесплатно проконсультироваться со специалистом в соответствии со своим запросом.

Об этом сообщила пресс-служба "UA Mental Help".

Сайт "UA Mental Help" - это комплексная платформа, которая служит отправной точкой психотерапии и позволяет бесплатно проконсультироваться с сертифицированными специалистами, научиться заботиться о ментальном здоровье и приобщиться к проекту как специалист или партнер.

В настоящее время в организации постоянно работает около 40 сертифицированных специалистов по направлениям когнитивно-поведенческой, гештальт-, психодинамической терапии, положительной психологии. Кроме того, специалисты практикуют и интегративный подход, когда для более глубокой проработки проблемы сочетаются различные методы терапии.

"Мы боремся за ментальное здоровье нашей нации, стремимся научить украинцев прислушиваться к себе, жить в гармонии тела с умом и не бояться обращаться к психологам, если они нуждаются в поддержке. Ежемесячно мы прорабатываем около 200 запросов от взрослых и детей с согласия родителей и планируем наращивать нашу деятельность и дальше. Благодаря поддержке наших партнеров, мы стремимся построить сообщество и помогать людям, где бы они ни были," — отмечает Ольга Юдина, основательница БО "UA Mental Help"

Организация также занимается психоэдукцией и стимулирует украинцев заботиться об эмоциональном и психическом здоровье и обратиться к психологу, если испытывают дискомфорт.

"UA Mental Help" призвана психологически поддерживать людей, пострадавших от войны. За полгода с полномасштабного вторжения в Украину ее специалисты помогли более 700 украинцам преодолеть апатию, высокое напряжение или тревогу, бессонницу, тоску и сложности адаптации на новом месте.

Записаться на консультацию может каждый желающий, предварительно заполнив форму на сайте. После этого координаторы подберут специалиста в соответствии с запросом.

СПРАВКА:

UA Mental Help — это благотворительная организация, заботящаяся о психическом здоровье украинцев. Она основана Ольгой Юдиной в мае 2022-го и объединяет специалистов, помогающих всем пострадавшим от российского вторжения преодолеть справиться с дискомфортными чувствами, эмоциями и проблемами с ментальным здоровьем. Организация заботится о безопасности персональных данных и соблюдает стандарты работы с чувствительной и медицинской информацией, таких как HIPAA Compliance (US Health Insurance Portability and Accountability Act, Закон США о переносе и подотчетности медицинского страхования) и ISO 2700. Партнерами проекта выступает американская благотворительная организация которая предоставила грант на развитие и расширение направлений работы, а также Creatio, Binotel, Newsfront Communications Agency и другие.