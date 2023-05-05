За год работы United24 на нужды украинской медицины задонатили 1,4 млрд грн

За год работы инициативы United24 в поддержку здравоохранения Украины люди из 110 стран мира задонатили около 1,4 миллиарда гривен. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Денежные средства поступают на специальный счет Национального банка Украины, закрепленный за Министерством здравоохранения.

В частности, за собранные донаты удалось приобрести 28 детских и 38 и транспортных аппаратов ИВЛ, 13 бронированных эвакуационных авто, 172 аппарата вакуумной терапии ран, 34 тренажера для реабилитации.

Данные: министерство здравоохранения

К собранию важного оборудования и скорым присоединились амбасадоры: певица и актриса Барбра Стрейзанд, группа Imagine Dragons, американский актер Лиев Шрайбер, астронавт Скотт Келли, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина и Андрей Шевченко.

В апреле United 24 сообщили, что за 11 месяцев работы доноры со всего мира задонатили для Украины более $300 млн.

“В марте собрали 305+ млн долларов. Передали на фронт около 500 беспилотников. Собрали 58,5 млн грн на дроны-камикадзе для ГУР”, - говорится в сообщении Минцифры.

Ранее представители платформы рассказывали, что средства идут на закупку медоборудования, восстановление модернизации учреждений здравоохранения.

Также профинансировали получение аппаратов искусственной вентиляции легких для детей, новорожденных и отдельно транспортные, рентгеновские установки с С-аркой, аппаратов УЗИ (портативные и стационарные), наркозно-дыхательных аппаратов, реабилитационного оборудования, операционных столов (мобильные и для общей хирургии), химических игре .

Напомним, в мае 2022 года начала работать фандрейзинговая платформа United24.

В марте 2023 года украинцы собрали более 58,5 млн грн на дроны для ГУР, покупая соль от ГП "Артемсоль".