Евросоюз предоставит Украине свыше €4,6 миллиона на развитие медицины

После того, как Украина подписала с Европейским Союзом соглашение об участии в программе "EU4Health", Министерство здравоохранения подало заявки на участие в 9 проектах, одобренных Европейской комиссией. Позже ЕК подтвердила выделение на их реализацию более 4,6 миллионов евро общего финансирования.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Средства будут направлены на такие проекты как: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и диабета; профилактика и мониторинг онкологических и других неинфекционных заболеваний; усиление инфекционного контроля в больницах и среди медицинских работников; улучшение диагностики редких заболеваний и обмен опытом в лечении между странами ЕС.

Соглашение позволяет системе здравоохранения Украины интегрироваться в европейское пространство. в частности, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил заместитель Министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В настоящее время проходит подготовка к подписанию грантовых соглашений, а старт проектов запланирован на конец 2023 - начало 2024 гг. Как правило, продолжительность реализации таких проектов составляет от 2 до 4 лет.

5 проектов будет реализовывать Центр общественного здоровья Минздрава Украины. По одному проекту получат Охматдет, Украинский центр трансплант-координации, ГП "Электронное здоровье" и Государственный экспертный центр Минздрава Украины.

Кроме того, в рамках программы "EU4Health-2023" было объявлено 12 открытых конкурсов с целью финансирования инициатив и программ в следующих направлениях: равный доступ к медицинской помощи, ментальное здоровье, неинфекционные заболевания, онкология и медицинское оборудование. Общий бюджет для этих открытых конкурсов составляет около 20 миллионов евро.

Также в рамках данной программы финансирование на реализацию инициатив могут получить неправительственные организации и бизнес.