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Украина присоединилась к программе Евросоюза EU4Health
Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписали соглашение о присоединении Украины к программе EU4Health.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что Европейский Союз предоставляет Украине доступ к финансированию в рамках программы EU4Health.
"Общий бюджет программы на 2021-2027 годы составляет 5,3 миллиарда евро. Получать финансирование на проекты улучшения здравоохранения смогут органы государственной власти, неправительственные организации, малый и средний бизнес на равных условиях, как и их коллеги из стран-членов ЕС, Норвегии и Исландии", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Европейская интеграция Украины будет улучшать качество жизни наших граждан через доступ к соответствующим фондам и финансам ЕС. Мы благодарны Европейскому Союзу за постоянную поддержку Украины, в частности медицинской сферы. Подписание соглашения открывает нам доступ к финансированию ЕС в сфере здравоохранения. Это позволит украинской системе здравоохранения быстро реагировать на неотложные потребности и будет способствовать восстановлению и модернизации разрушенной медицинской инфраструктуры, в том числе и долговременной", – отметил Ляшко.
В Минздраве отметили, что участие Украины в программе позволит лучше подготовить систему здравоохранения Украины к европейским стандартам и облегчит секторальную интеграцию Украины с Европейским Союзом.
В Минздраве подчеркнули, что на 2022 год Украина освобождена от вступительного взноса и украинские организации, при успешной ратификации программы в парламенте, смогут принять участие в проектах программы EU4Health.
Напомним, украинцы, вынужденно находящиеся в Польше из-за российской военной агрессии, имеют доступ к медицине наравне с ее гражданами.