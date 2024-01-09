Майже 330 українських медичних закладів підключені до надання телемедичних послуг, - МОЗ

Станом на кінець 2023 року до надання телемедичних послуг підключені 328 закладів охорони здоровʼя.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням, у період воєнного стану Україна отримала телемедичну гуманітарну допомогу на суму близько $4 млн.

У 182 медзакладах України вже є можливість проводити дистанційний моніторинг вагітності за допомогою портативного діагностичного комплексу. А у 30 закладах охорони здоровʼя встановлені телемедичні платформи, за допомогою яких пацієнти можуть самостійно провести такі базові обстеження, як: вимірювання температури тіла, артеріального тиску, насичення крові киснем, виконання ЕКГ тощо. У двох лікарнях вже встановлені віртуальні операційні, які дозволяють хірургам брати участь в онлайн-консультуванні.

У міністерстві зазначили, що 1259 медичних працівників навчилися користуватися телемедичним обладнанням, завдяки чому було проведено майже 9000 телеконсультацій.

"Телемедицина вирішує низку проблем з доступністю послуг, особливо для пацієнтів, які за власним станом і віддаленістю не можуть відвідати лікаря. Застосування методів та засобів телемедицини дозволяє лікарям запровадити телемедичне консультування та віддалений моніторинг показників здоров’я. Впровадження телемедицини у віддалених місцевостях та за умов нестачі лікарів – це сучасне та ефективне рішення у сфері охорони здоров’я", – підкреслила Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоровʼя з питань цифрового розвитку.

Очікується, що кількість телемедичних послуг зросте і у Програмі медичних гарантій. У 2024 році вони увійдуть у 31 із 41 пакету медичних послуг, що майже втричі більше, ніж у 2023 році.

Поміж іншим стратегічними цілями залишається підвищувати цифрову компетентність працівників охорони здоровʼя та розвивати технічне забезпечення для впровадження телемедичних рішень.

У відомстві наголосили, що у 2024 році телемедицина буде потужним інструментом для надання медичної та реабілітаційної допомоги. Завдяки телемедичним рішенням медичні послуги стануть ще більш доступними та зручними.

Телемедицина в Україні

Телемедицина в Україні почала активно запроваджуватися ще у 2018 році у сільській місцевості із залучення лікарів-консультантів, щоб забезпечити надання медичної допомоги та реабілітації.

Кардинально підхід до застосування телемедицини та оцінки її ефективності, як вказують у МОЗ, змусили переглянути наслідки пандемії Covid-19 та особливо повномасштабне вторгнення Росії, коли багато громадян стали вимушено обмежені у можливостях отримання медичних послуг. Особливо це стосується людей, які перебувають у скрутних умовах і не мають можливостей звернутися до лікаря.

Стратегія розбудови телемедицини в Україні була схвалена Кабінетом міністрів влітку 2023 року. Уряд затвердив операційний план її реалізації на 2023-2025 роки.

У МОЗ зазначили, що прийнята стратегія дозволить підвищити стандарти якості надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини.

Розбудова телемедицини в Україні активно підтримується її західними партнерами. Так, стратегія була розроблена у співпраці та за технічної підтримки Проєкту сталого розвитку місцевої системи охорони здоров'я Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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