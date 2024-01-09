COVID-19: у Києві хочуть повернути масковий режим

Киян закликають одягати маски у місцях скупчення людей та дотримуватись соціальної дистанції. Це пов'язано з тим, що у Києві щотижня фіксуються нові випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, посилаючись на рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка закликала дотримуватися маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження COVID-19.

"Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед хворих, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти", – зазначив Поворозник.

Він підкреслив, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

"Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, вчасно проходити тестування на COVID-19", – зауважив Поворозник.

Як захиститися від COVID-19

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.

Додатковий бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи у пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.

У МОЗ нагадали, що наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною.

"Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; тим, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень", - радять у МОЗ.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, на початку листопада вперше в Україні лабораторно був підтверджений випадок нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола". Його виявили на Рівненщині у 20-річного чоловіка.

Також у шести областях України зафіксовані десять випадків захворювання на новий підвид штаму COVID-19 – "Еріс".

Зауважимо, 1 липня поточного року в Україні завершилася дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.

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