В ще одній області України зафіксовано перевищення епідпорогу захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19

У Чернівецькій області зафіксовано перевищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19. За попередній тиждень там зареєстровано 5 586 тисяч випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19. У Житомирській області епідемічний поріг відповідає середньому рівню — 8 738 захворілих. В інших регіонах України ситуація стабільна, тобто зберігається неепідемічний рівень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

У МОЗ пояснили, що епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - різний для кожної області. Він визначається на основі кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій. У випадку перевищення цього порогу в області можуть вводитися локальні карантинні заходи, спрямовані на зменшення поширення захворювань.

"Якщо в області перевищується епідемічний поріг, за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані посилені протиепідемічні заходи. Після того, як коронавірус прибрали із груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальнонаціональний карантин в Україні скасували, норма у вигляді локального карантину залишається дієвою. Наприклад, локальний карантин в окремих класах чи школах, протиепідемічні заходи в місцях масового скупчення людей, зокрема рекомендація носити маски чи обмежувати кількість відвідувачів в установах та організаціях. На рівні кожної області розглядає такі ситуації та приймає фінальні рішення комісія ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – Ред.) ", — пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Якщо у тій чи іншій громаді ускладниться епідемічна ситуація, то обласні комісії ТЕБ і НС можуть локально впроваджувати заходи, спрямовані на зниження ризику та поширення епідемії. Вони включають в себе запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо.

У МОЗ відмітили, що з початку епідсезону у жовтні понад 1,5 млн українців перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. За тиждень з 4 по 10 грудня в країні зареєстровано 155 539 випадків захворювання, із них 84 823 — серед дітей віком до 17 років.

Коронавірус в Україні

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській, Житомирській і Чернівецькій областях перевищено поріг захворюваності на коронавірус та грип. За словами заступника голови МОЗ України Ігора Кузіна, серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій. Серед хворих багато дітей.

Він додав, що нині в Україні циркулюють 13 штамів COVID-19, а з початку епідемічного сезону загалом уже понад 1 млн українців перехворіли на грип і коронавірус.

У чотирьох областях відмітили циркуляцію вірусів грипу. Зокрема, у Волинській та Кіровоградській областях зафіксовано грип типу А, в Івано-Франківській та Рівненській областях — грип типу В. Від початку епідемічного сезону проти грипу щеплення зробили 113 298 людей.

З початку жовтня в Україні зафіксували майже 80 тис. випадків захворювання на COVID-19. При цьому за тиждень у середньому госпіталізують близько 4 тис. пацієнтів. За два місяці від коронавірусу померли 343 людини, серед них - двоє дітей.

Як захистити себе і рідних від COVID-19

Щоб захистити себе від тяжкого перебігу COVID-19, лікарі рекомендують пройти курс із трьох щеплень – отримати дві дози первинної вакцинації та бустерну дозу, яку вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.

Бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи у пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.

У МОЗ нагадали, що наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною.