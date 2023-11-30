У трьох областях України перевищено епідемічний поріг захворюваності на коронавірус і грип

У Тернопільській, Житомирській і Чернівецькій областях перевищено епідемічний поріг захворюваності на COVID-19 і грип. Там можливі певні протиепідемічні обмеження.

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Про це заявив головний санлікар, заступник голови МОЗ України Ігор Кузін, пише РБК-Україна.

За його словами, серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій. Серед хворих багато дітей

Як повідомив Кузін, захворюваність на коронавірус протягом тижня збільшилася на 20%. У середньому за тиждень госпіталізують приблизно 4200 осіб. Загинули за минулий тиждень 56 людей, у тому числі одна дитина.

"У трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг - це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там уже показники вищі, аніж стандартні до цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи", - наголосив головний санітарний лікар.

Він додав, що нині в Україні циркулюють 13 штамів COVID-19, а з початку епідемічного сезону загалом уже понад 1 млн українців перехворіли на грип і коронавірус.

"Дійсно, вакцинуватися потрібно, враховуючи те, що зараз суттєве погіршення ситуації з захворюваністю", - наголосив Кузін.

Як захиститися від COVID-19

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.

Додатковий бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи у пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.

У МОЗ нагадали, що наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною.

"Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; тим, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень", - радять у МОЗ.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, на початку листопада вперше в Україні лабораторно був підтверджений випадок нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола". Його виявили на Рівненщині у 20-річного чоловіка.

Також у шести областях України зафіксовані десять випадків захворювання на новий підвид штаму COVID-19 – "Еріс".

Зауважимо, 1 липня поточного року в Україні завершилася дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.

Джерело фото: ua.depositphotos.com