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В трех областях Украины превышен эпидемический порог заболеваемости коронавирусом и гриппом
В Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях превышен эпидемический порог заболеваемости COVID-19 и гриппом. Там возможны определенные противоэпидемические ограничения.
Об этом заявил главный санврач, заместитель главы Минздрава Украины Игорь Кузин, пишет РБК-Украина.
По его словам, среди всех случаев заболеваемости коронавирусом и гриппом почти 50% госпитализаций. Среди больных много детей
Как сообщил Кузин, заболеваемость коронавирусом в течение недели увеличилась на 20%. В среднем за неделю госпитализируют около 4200 человек. Погибли за прошлую неделю 56 человек, в том числе один ребенок.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"В трех областях Украины превышен эпидемический порог - это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше стандартных к этому периоду. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", - подчеркнул главный санитарный врач.
Он добавил, что сейчас в Украине циркулируют 13 штаммов COVID-19, а с начала эпидемического сезона в общей сложности уже более 1 млн украинцев переболели гриппом и коронавирусом.
"Действительно, вакцинироваться нужно, учитывая, что сейчас существенно ухудшение ситуации с заболеваемостью", - подчеркнул Кузин.
Как защититься от COVID-19
Основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Получение двух доз первичной вакцинации и бустерную прививку, которую вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации.
Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в пункте прививки, учитывая обновленные рекомендации Минздрава.
В Минздраве напомнили, что в настоящее время вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.
"Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; беременным; людям старше 60 лет; тем, кто находится в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни, - необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться. Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок", - советуют в Минздраве.
Коронавирус в Украине
Напомним, в начале ноября впервые в Украине лабораторно был подтвержден случай нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Его обнаружили в Ровенской области у 20-летнего мужчины.
Также в шести областях Украины зафиксированы десять случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 - "Эрис".
Отметим, что 1 июля текущего года в Украине завершилось действие карантинных ограничений и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.
Источник фото: ua.depositphotos.com