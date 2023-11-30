В трех областях Украины превышен эпидемический порог заболеваемости коронавирусом и гриппом

В Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях превышен эпидемический порог заболеваемости COVID-19 и гриппом. Там возможны определенные противоэпидемические ограничения.

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Об этом заявил главный санврач, заместитель главы Минздрава Украины Игорь Кузин, пишет РБК-Украина.

По его словам, среди всех случаев заболеваемости коронавирусом и гриппом почти 50% госпитализаций. Среди больных много детей

Как сообщил Кузин, заболеваемость коронавирусом в течение недели увеличилась на 20%. В среднем за неделю госпитализируют около 4200 человек. Погибли за прошлую неделю 56 человек, в том числе один ребенок.

"В трех областях Украины превышен эпидемический порог - это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше стандартных к этому периоду. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", - подчеркнул главный санитарный врач.

Он добавил, что сейчас в Украине циркулируют 13 штаммов COVID-19, а с начала эпидемического сезона в общей сложности уже более 1 млн украинцев переболели гриппом и коронавирусом.

"Действительно, вакцинироваться нужно, учитывая, что сейчас существенно ухудшение ситуации с заболеваемостью", - подчеркнул Кузин.

Как защититься от COVID-19

Основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Получение двух доз первичной вакцинации и бустерную прививку, которую вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации.

Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в пункте прививки, учитывая обновленные рекомендации Минздрава.

В Минздраве напомнили, что в настоящее время вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.

"Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; беременным; людям старше 60 лет; тем, кто находится в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни, - необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться. Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок", - советуют в Минздраве.

Коронавирус в Украине

Напомним, в начале ноября впервые в Украине лабораторно был подтвержден случай нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Его обнаружили в Ровенской области у 20-летнего мужчины.

Также в шести областях Украины зафиксированы десять случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 - "Эрис".

Отметим, что 1 июля текущего года в Украине завершилось действие карантинных ограничений и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

Источник фото: ua.depositphotos.com