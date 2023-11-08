В Україні зареєстрували перший випадок COVID-19 різновиду "Пірола": які симптоми

Вперше в Україні лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що випадок "Піроли" виявили на Рівненщині. Захворів 20-річний чоловік.

Виокремити випадок "Піроли" вдалося завдяки секвенуванню — лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

Що відомо про новий субваріант COVID-19

Новий субваріант вірусу (BA.2.86) під назвою "Pirola" вперше був зафіксований влітку в Ізраїлі, потім його виявили в США, Данії та Великобританії. У серпні ВООЗ опублікувала оцінку ризику нового штаму коронавірусу як такого, що потребує моніторингу на рівні кожної країни.

"Всесвітня організація охорони здоров’я та міжнародні експертні організації глобально ведуть спостереження за впливом нових варіантів SARS-CoV-2 на вакцини, тести та методи лікування для надання рекомендацій. Наразі за симптомами та клінічним проявом захворювання субваріанту "Пірола" не виявлено особливих відмінностей від попередніх штамів COVID-19. Однак через велику кількість мутацій "Пірола" швидше вражає ослаблений імунітет", - зауважив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він додав, що захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак вакцина знижує ризики ускладнень. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення

Симптоми коронавірусу "Пірола"

Симптоми субваріанту "Піроли" такі ж, як і за інших варіантів COVID-19:

нежить,

підвищена температура,

кашель,

головний біль,

втома,

втрата нюху або смаку,

можливе подразнення очей та висипи.

Як повідомляють у МОЗ, за минулий тиждень в Україні зареєстровано 9 480 випадків COVID-19. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких — одна дитина до 4 років.

Зауважимо, у шести областях України зафіксовані десять випадків захворювання на новий підвид штаму COVID-19 – "Еріс".

1 липня поточного року в Україні завершилася дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.

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