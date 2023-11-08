В Украине зарегистрировали первый случай COVID-19 разновидности "Пирола": какие симптомы

Впервые в Украине лабораторно подтвержден случай нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что случай "Пиролы" обнаружили в Ровенской области. Заболел 20-летний мужчина.

Выделить случай "Пиролы" удалось благодаря секвенированию — лабораторному исследованию, позволяющему генетически расшифровать вирус, выявить, какие мутации произошли в геноме вируса.

Что известно о новом субварианте COVID-19

Новый субвариант вируса (BA.2.86) под названием Pirola впервые был зафиксирован летом в Израиле, затем его обнаружили в США, Дании и Великобритании. В августе ВОЗ опубликовала оценку риска нового штамма коронавируса как нуждающегося в мониторинге на уровне каждой страны.

"Всемирная организация здравоохранения и международные экспертные организации глобально ведут наблюдение за влиянием новых вариантов SARS-CoV-2 на вакцины, тесты и методы лечения для предоставления рекомендаций. По симптомам и клиническому проявлению заболевания "Пирола" особо не отличается от предыдущих штаммов COVID-19. Однако из-за большого количества мутаций "Пирола" скорее поражает ослабленный иммунитет", - отметил замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он добавил, что заболеть могут даже раньше вакцинированы, однако вакцина снижает риски осложнений.Поэтому людям, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19, и лицам из группы риска тяжелого течении заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться.

Симптомы коронавируса "Пирола"

Симптомы субварианта "Пиролы" такие же, как и при других вариантах COVID-19:

насморк,

повышенная температура,

кашель,

головная боль,

усталость,

потеря обоняния или вкуса,

возможно раздражение глаз и сыпь.

Как сообщают в Минздраве, за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 9480 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 45 украинцев, среди которых один ребенок до 4 лет.

Заметим, в шести областях Украины зафиксированы десять случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 – "Эрис".

1 июля текущего года в Украине завершилось действие карантинных ограничений и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

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