Минздрав опроверг информацию о введении в Украине карантина из-за вспышки гепатита А

В Министерстве здравоохранения Украины опровергли фейк о внедрении в Украине карантинных ограничений из-за вспышки гепатита А в разных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Гепатит А постоянно регистрируется на территории Украины

В ведомстве отмечают, что в сети распространяется информация о введении карантина из-за вспышки гепатита А.

Как подчеркнули в Минздраве, эти данные не соответствуют действительности и являются очередной вражеской ИПСО.

"В случае обнаружения вспышек заболевания Минздрав сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях", - подчеркнули в Минздраве.

Там добавили, что в 2022 году в Украине было зарегистрировано 281 случай гепатита А, а за 9 месяцев этого года зарегистрировано 314 случаев заболевания.

"Гепатит А постоянно регистрируется на территории Украины. Наиболее частой причиной является нарушение санитарно-гигиенических норм: плохо вымытые руки, использование или употребление загрязненной воды. Человек может инфицироваться, если выпьет зараженную воду или съест продукты, которые готовил больной", - отметили в министерстве.

В Минздраве сообщили, что по состоянию на 2 ноября вспышку заболевания зафиксировали только в Винницкой области. В области продолжаются противоэпидемические меры.

Гепатит А в Ивано-Франковской области

Как сообщила председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук, в регионе вспышки гепатита А нет, а зарегистрированные случаи единичны и не имеют общей эпидемиологической связи.

"За последние сутки социальными сетями распространилась разная информация на этот счет. Сейчас на стационарном лечении с таким диагнозом находятся 8 человек, среди них – 3 детей. Их состояние – средней тяжести", - отметила Онищук.

Она добавила, что, по информации Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА, люди начали болеть еще с середины октября.

"Все выше упомянутые случаи – единичны и пока не установлены между ними связи. Поэтому о вспышке речь не идет. Ситуация контролируемая. Стоит отметить, что случаи заболеваемости гепатитом А случались в течение года", – подчеркнула Онищук.

Напомним, в Винницкой области объявили о чрезвычайной ситуации из-за вспышки гепатита А и усилили противоэпидемические меры, чтобы остановить распространение болезни.

Что такое гепатит A

Гепатит A – это вирусная инфекция, поражающая печень. У этой болезни фекально-оральный механизм передачи.

Факторы передачи – вода, еда, грязные руки, личные вещи. Болезнь с фекально-оральным механизмом передачи перетекает в любое острое кишечное заболевание. Поэтому следует соблюдать элементарные гигиенические требования — мыть руки после посещения туалетов и общественных мест, а также не пить воду непонятного происхождения.

Инкубационный период гепатита A длится до 28 дней. Но он может занять и три месяца — зависит от заразительности пациента.

Более всего эта болезнь опасна тем, что после выздоровления человек до конца жизни является носителем антигена гепатита А.

Симптомы гепатита A

Среди наиболее распространенных симптомов болезни: