На Вінниччині через спалах гепатиту А оголосили надзвичайну ситуацію

У Вінницькій області оголосили про надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А та посилили протиепідемічні заходи, щоб зупинити поширення хвороби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Згідно з повідомленням, в області посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту, заборонили ярмарки та реалізацію продукції домашнього виробництва на ринках.

Також додатково перевіряють підприємства, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами

У Вінниці для школярів продовжили дистанційне навчання. Відвідування гуртків та спортивних секцій також наразі заборонено.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що джерело інфікування досі не виявлено та продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. Саме на них зосереджена робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах.

Наразі лікарі-епідеміологи вже обстежили ринки та підприємства з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, об'єктів централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом.

Зазначається, що на підставі проведених епідрозслідувань визначено щонайменше 4 можливих фактори, які вказують на джерело інфекції.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. У МОЗ нагадують, що серед найпоширеніших симптомів хвороби такі:

слабкість;

підвищена температура;

діарея;

блювота;

жовтяниця.

Станом на 30 жовтня на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом перебуває 174 пацієнти, серед них – 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів.

Нагадаємо, 24 жовтня в одному з районів Вінниці було зафіксовано спалах вірусного гепатиту А, з підтвердженим діагнозом госпіталізовано 60 людей, 14 із них – діти.