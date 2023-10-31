В Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявили чрезвычайную ситуацию

В Винницкой области объявили о чрезвычайной ситуации из-за вспышки гепатита А и усилили противоэпидемические меры, чтобы остановить распространение болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Согласно сообщению, в области ужесточили контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта, запретили ярмарки и реализацию продукции домашнего производства на рынках.

Также дополнительно проверяют предприятия, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами.

В Виннице для школьников продолжили дистанционное обучение. Посещение кружков и спортивных секций также запрещено.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что источник инфицирования до сих пор не обнаружен и продолжает существовать. Причинами вспышки гепатита А могут являться пищевые продукты или питьевая вода. Именно на них сосредоточена работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку.

В настоящее время врачи эпидемиологи уже обследовали рынки и предприятия по изготовлению продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развозку по городу.

Отмечается, что на основании проведенных эпидрасследований определено по меньшей мере 4 возможных фактора, указывающих на источник инфекции.

Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14–28 дней. В Минздраве напоминают, что среди наиболее распространенных симптомов болезни следующие:

слабость;

повышенная температура;

диарея;

рвота;

желтуха.

По состоянию на 30 октября на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом находится 174 пациента, в том числе 29 детей. Еще 25 пациентов поправились, их выписали из медучреждений.

Напомним, 24 октября в одном из районов Винницы была зафиксирована вспышка вирусного гепатита А, с подтвержденным диагнозом госпитализированы 60 человек, 14 из них – дети.