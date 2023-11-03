МОЗ спростувало інформацію про запровадження в Україні карантину через спалах гепатиту А

У Міністерстві охорони здоров'я України спростували фейк про впровадження в Україні карантинних обмежень через спалах гепатиту А в різних областях.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Гепатит А постійно реєструється на території України

У відомстві зауважують, що у мережі шириться інформація щодо запровадження карантину через спалах гепатиту А.

Як підкреслили у МОЗ, ці дані не відповідають дійсності і є черговою ворожою ІПСО.

"В разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах", - наголосили у МОЗ.

Там додали, що у 2022 році в Україні було зареєстровано 281 випадок гепатиту А, а за 9 місяців цього року зареєстровано 314 випадків захворювання.

"Гепатит А постійно реєструється на території України. Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано вимиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий", - зазначили у міністерстві.

У МОЗ повідомили, що станом на 2 листопада спалах захворювання зафіксували лише на Вінниччині. В області тривають протиепідемічні заходи.

Гепатит А на Івано-Франківщині

Як повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, у регіоні спалаху гепатиту А немає, а зареєстровані випадки є поодинокими та не мають спільного епідеміологічного звʼязку.

"За останню добу соціальними мережами поширилась різна інформація з цього приводу. Наразі на стаціонарному лікуванні з таким діагнозом перебувають 8 людей, серед них – 3 дітей. Їхній стан – середньої тяжкості", зауважила Онищук.

Вона додала, що за інформацією Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА, люди почали хворіти ще з середини жовтня.

"Усі вище згадані випадки – поодинокі і наразі не встановлено між ними зв’язку. Тож про спалах не йдеться. Ситуація контрольована. Варто зазначити, що випадки захворюваності на гепатит А траплялися протягом року", – підкреслила Онищук.

Нагадаємо, у Вінницькій області оголосили про надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А та посилили протиепідемічні заходи, щоб зупинити поширення хвороби.

Що таке гепатит A

Гепатит A — це вірусна інфекція, яка вражає печінку. У цієї хвороби фекально-оральний механізм передачі.

Фактори передачі — вода, їжа, брудні руки, особисті речі. Хвороба з фекально-оральним механізмом передачі перетікає у будь-яке гостре кишкове захворювання. Тому слід дотримуватися елементарних гігієнічних вимог — мити руки після відвідування вбиралень та громадських місць, а також не пити воду незрозумілого походження.

Інкубаційний період гепатиту A триває до 28 днів. Але він може тривати й три місяці — залежить від заразності пацієнта.

Найбільше ця хвороба небезпечна тим, що після одужання людина до кінця життя є носієм антигену гепатиту А.

Симптоми гепатиту A

Серед найпоширеніших симптомів хвороби такі:

слабкість;

підвищена температура;

діарея;

блювота;

жовтяниця.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів.