- Категорія
- Здоровʼя
- Дата публікації
-
COVID-19 в Україні: за два місяці померли 343 людини, серед них - двоє дітей
З початку жовтня в Україні зафіксували майже 80 тис. випадків захворювання на COVID-19. При цьому за тиждень у середньому госпіталізують близько 4 тис. пацієнтів. За два місяці від коронавірусу померли 343 людини, серед них - двоє дітей.
Про це повідомив заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише Укрінформ.
За його словами, з початку жовтня в Україні перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19 трохи більше як 1,3 млн українців.
"Це майже на 41% більше, ніж торік. Це пов'язано з тим, що торік випадки грипу та ГРВІ рахували окремо, а цьогоріч поєднали", - зазначив Кузін.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він підкреслив, що в Україні важкий перебіг захворювання та госпіталізація переважно пов'язані з COVID-19.
"З жовтня майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19 було зареєстровано, і за один тиждень у середньому госпіталізується близько 4 тисяч пацієнтів. Госпіталізації підлягають люди з тяжким перебігом захворювання або пацієнти з груп ризику", - повідомив головний санітарний лікар.
Він додав, що з жовтня цього року в Україні зафіксовано 343 летальних випадки, серед яких - 2 дитини віком до 17 років.
Як раніше повідомляв Кузін, у Тернопільській, Житомирській і Чернівецькій областях перевищено епідемічний поріг захворюваності на COVID-19 і грип. Там можливі певні протиепідемічні обмеження на регіональному рівні.
«Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул», - сказав заступник міністра.
Як захиститися від COVID-19
Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.
Додатковий бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи у пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.
У МОЗ нагадали, що наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною.
"Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; тим, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень", - радять у МОЗ.
Коронавірус в Україні
Нагадаємо, на початку листопада вперше в Україні лабораторно був підтверджений випадок нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола". Його виявили на Рівненщині у 20-річного чоловіка.
Також у шести областях України зафіксовані десять випадків захворювання на новий підвид штаму COVID-19 – "Еріс".
Зауважимо, 1 липня поточного року в Україні завершилася дія карантинних обмежень та режиму надзвичайної ситуації які були введені у зв’язку з пандемією COVID-19.
Джерело фото: ua.depositphotos.com