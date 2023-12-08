COVID-19 в Украине: за два месяца умерло 343 человека, среди них - двое детей

С начала октября в Украине зафиксировали почти 80 тыс. случаев заболевания COVID-19. При этом за неделю в среднем госпитализируют около 4 тыс. пациентов. За два месяца от коронавируса умерло 343 человека, среди них - двое детей.

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Об этом сообщил заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет Укринформ.

По его словам, с начала октября в Украине переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19 чуть более 1,3 млн украинцев.

"Это почти на 41% больше, чем в прошлом. Это связано с тем, что в прошлом году случаи гриппа и ОРВИ считали отдельно, а в этом году объединили", - отметил Кузин.

Он подчеркнул, что в Украине тяжелое течение заболевания и госпитализация в основном связаны с COVID-19.

"С октября почти 80 тысяч случаев заболевания COVID-19 было зарегистрировано, и за одну неделю в среднем госпитализируется около 4 тысяч пациентов. Госпитализации подлежат люди с тяжелым течением заболевания или пациенты из групп риска", - сообщил главный санитарный врач.

Он добавил, что с октября этого года в Украине зафиксировано 343 летальных случая, среди которых - 2 ребенка в возрасте до 17 лет.

Как ранее сообщал Кузин, в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях превышен эпидемический порог заболеваемости COVID-19 и гриппом. Там возможны определенные противоэпидемические ограничения на региональном уровне.

"Это может быть введение локального карантина или локальные противоэпидемиологические меры, как, например, продление школьных каникул", - сказал замминистра.

Как защититься от COVID-19

Основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Получение двух доз первичной вакцинации и бустерную прививку, которую вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации.

Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в пункте прививки, учитывая обновленные рекомендации Минздрава.

В Минздраве напомнили, что в настоящее время вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.

"Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; беременным; людям старше 60 лет; тем, кто находится в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни, - необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться. Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок", - советуют в Минздраве.

Коронавирус в Украине

Напомним, в начале ноября впервые в Украине лабораторно был подтвержден случай нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Его обнаружили в Ровенской области у 20-летнего мужчины.

Также в шести областях Украины зафиксированы десять случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 - "Эрис".

Отметим, что 1 июля текущего года в Украине завершилось действие карантинных ограничений и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

Источник фото: ua.depositphotos.com