В еще одной области Украины зафиксировано превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

В Черновицкой области зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. За предыдущую неделю там зарегистрировано 5 586 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. В Житомирской области эпидемический порог соответствует среднему уровню - 8738 заболевших. В других регионах Украины ситуация стабильная, то есть сохраняется неэпидемический уровень.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Минздраве пояснили, что эпидемический порог заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 – разный для каждой области. Он определяется на базе численности населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций. При превышении этого порога в области могут вводиться локальные карантинные меры, направленные на уменьшение распространения заболеваний.

"Если в области превышается эпидемический порог, по решению местных властей могут быть применены усиленные противоэпидемические меры. После того, как коронавирус убрали из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и общенациональный карантин в Украине отменили, норма в виде локального карантина остается действенной. Например, локальный карантин в отдельных классах или школах, противоэпидемические мероприятия в местах массового скопления людей, в частности рекомендация носить маски или ограничивать количество посетителей в учреждениях и организациях. На уровне каждой области такие ситуации рассматривают и принимают окончательные решения комиссии ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – Ред.)”, – пояснил замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Если в той или иной общине усложнится эпидемическая ситуация, то областные комиссии ТЭБ и ЧС могут локально внедрять меры, направленные на снижение риска и распространение эпидемии. Они включают в себя введение масочного режима, социального дистанцирования, соблюдения требований личной гигиены, температурного режима, отмена массовых мер по нормализации ситуации и т.д.

В Минздраве отметили, что с начала эпидсезона в октябре более 1,5 млн украинцев переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю с 4 по 10 декабря в стране зарегистрировано 155 539 случаев заболевания, из них 84 823 - среди детей в возрасте до 17 лет.

Коронавирус в Украине

Ранее сообщалось, что в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях превышен порог заболеваемости коронавирусом и гриппом. По словам заместителя главы Минздрава Украины Игоря Кузина, среди всех случаев заболеваемости коронавирусом и гриппом - почти 50% госпитализаций. Среди заболевших много детей.

Он добавил, что сейчас в Украине циркулируют 13 штаммов COVID-19, а с начала эпидемического сезона в общей сложности уже более 1 млн украинцев переболели гриппом и коронавирусом.

В четырех областях была отмечена циркуляция вирусов гриппа. В частности, в Волынской и Кировоградской областях зафиксирован грипп типа А, в Ивано-Франковской и Ровенской областях - грипп типа В. С начала эпидемического сезона против гриппа прививки сделали 113 298 человек.

С начала октября в Украине зафиксировали почти 80 тыс. случаев заболевания COVID-19. При этом за неделю в среднем госпитализируют около 4 тыс. пациентов. За два месяца от коронавируса умерло 343 человека, среди них - двое детей.

Как защитить себя и родных от COVID-19

Чтобы защитить себя от тяжелого течения COVID-19, врачи рекомендуют пройти курс из трех прививок – получить две дозы первичной вакцинации и бустерную дозу, которую вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации.

Бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в прививочном пункте, учитывая обновленные рекомендации Минздрава.

В Минздраве напомнили, что вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.