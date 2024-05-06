Україна може виробити зброї ще на 10 млрд доларів, потрібне лише фінансування - Мінстратегпром

Розрив між можливостями української оборонної промисловості та доступними для закупівлі озброєнь коштами лише на 2024 рік становить 10 мільярдів доларів. Про таке на форумі оборонних індустрій Україна-ЄС заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Урядовець закликав країн-партнерів допомогти подолати цей розрив, укладаючи прямі контракти з українськими компаніями. Зробити це можна, доєднуючись до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якої - зібрати 10 мільярдів доларів на виробництво української зброї у цьому році.

“Українська оборонна промисловість стрімко зростає. Минулого року виробництво зброї та військової техніки зросло втричі. Цього року вже законтрактовано вдвічі більше, ніж вироблено у минулому році. Але з вашою підтримкою ми можемо досягти ще більшого”, - звернувся до союзників Камишін.

Відео: Facebook/ Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

Міністр заявив, що українська оборонка має що запропонувати європейським партнерам: 300 тисяч фахівців працюють на 500 підприємствах оборонно-промислового комплексу.

“Звертаючись до європейських компаній оборонної промисловості, я прошу вас більше спілкуватися з українськими компаніями. Подивіться, що вони виробляють, поясніть їм, як це працює у вас, і знайдіть те, що ви можете зробити разом з ними”, - заявив на полях форуму урядовець.

Натомість, українським компаніям Камишін порекомендував спілкуватися з європейськими колегами, демонструючи власні вироби та розробки.

Нагадаємо, першою країною, яка приєдналася до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom, стала Данія. Держава ухвалила рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників. Внесок Данії становить 28,5 мільйона доларів.

26 квітня, після Данії, до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom долучилася й Канада. Міністр національної оборони держави Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів США на виробництво безпілотників українським ОПК. Внесок буде зроблено у співпраці з Великою Британією.

Здобутки української оборонки

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Наразі в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомляли, що на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Своєю чергою Кабінет Міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

У 2024 році на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, у бюджеті передбачено 6 мільярдів доларів. Тож наразі Україна активно веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти продукції української військової промисловості.

Водночас "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України укладає все нові контракти на закупівлю товарів оборонного призначення з українськими виробниками. За словами директорки, 70% від суми всіх угод, які Агенція уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки.