Оборонні видатки України становлять 91% воєнних витрат РФ

Україна посіла восьме місце у світі за оборонними видатками у 2023 році, вони зросли до майже $65 млрд. Допомога від західних партнерів та власні оборонні видатки України були еквівалентні приблизно 91% воєнних витрат Росії.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє "DW".

Зазначається, що Україна стала восьмою країною у світі за військовими витратами, які торік зросли на 51% – до $64,8 млрд (37% ВВП країни і 58% державних видатків).

У звіті SIPRI витрати України на воєнні потреби у 2023 році оцінили 59% від російських. При цьому протягом року Україна також отримала військову допомогу щонайменше на $35 млрд, зокрема $25,4 млрд – від США. У сумі ця допомога та власні оборонні видатки України були еквівалентні приблизно 91% воєнних витрат Росії.

У Росії у 2023 році такі видатки зросли на 24% і становили $109 млрд (5,9% ВВП і 16% видатків держбюджету), що на 57% більше, ніж у 2014-му, коли вона анексувала Крим.

Видатки на оборону сягнули історичного максимуму

Згідно зі звітом, унаслідок воєн Росії проти України й Ізраїлю проти ХАМАСу та напруженості в Тихоокеансько-азійському регіоні видатки на оборону у світі торік істотно зросли, досягши нового рекордного показника. За підрахунками аналітиків SIPRI, у 2023 році на оборонні цілі було витрачено близько 2,4 трильйона доларів США. Це на 6,8 відсотка більше порівняно з попереднім роком.

Зокрема, витрати зросли в Європі, на Близькому Сході та в Азії. Загалом уперше з 2009 року обсяг оборонних видатків зріс у всіх п'яти регіонах, повідомив дослідник SIPRI Нан Тіан у коментарі інформаційній агенції AFP. За його словами, зростання на 6,8% стало найвищим таким упродовж року від 2009-го, і ці цифри відображають "погіршення стану миру і безпеки в усьому світі".

Хто найбільше витрачає на оборону

Абсолютним лідером у витратах на оборонні цілі у 2023 році були Сполучені Штати Америки – $916 млрд, або 37% військових витрат у світі. Крім США, до п'ятірки світових лідерів за обсягами військових видатків увійшли Китай, РФ, Індія та Саудівська Аравія. Утім показово, що війна Росії проти України призвела до збільшення оборонних витрат України, Росії та низки європейських країн

Третина всіх витрат бюджету РФ піде на війну

Війна, розв’язана країною-агресором РФ, негативно впливає на російську економіку. Рубль знецінюється, а інфляція прискорюється. Оскільки РФ нарощує витрати на оборону, ризик перегріву російської економіки залишається досить високим.

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет Росії. Витрати на армію та ВПК складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.

На оборону витратять 10,775 трлн рублів (120 млрд доларів). Це на 70% більше, ніж у 2023, і втричі вище за показники довоєнного 2021 року.

Частка військових видатків у бюджеті 2024 року досягне 29,5%. У 2023 році це було 19%, а в 2022 - 17%.

Крім того, 3,338 трлн рублів Росія витратить за статтею «національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.

Щоб звести кінці з кінцями, уряд пустить «під ніж» витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів.