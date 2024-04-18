Україна наростила виробництво САУ "Богдана" до десяти одиниць на місяць: далі буде ще більше

Вже у квітні українська промисловість вперше виготовила 10 "Богдан", у наступні місяці очікується збільшення виробництва.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з вітчизняними підприємствами серйозні і тривали контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції.

"Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", - заявив Зеленський.

У грудні 2023 року цей показник становив шість виготовлених одиниць на місяць. При цьому на момент повномасштабного вторгнення Україна мала тільки одну установку "Богдана".

Основні характеристики "Богдани"

Калібр – 155 мм, довжина ствола – 8 м, максимальна дальність вогню залежить від боєприпасу – 42 км (осколково-фугасний снаряд) і 60 км (активно-реактивний снаряд). Максимальний темп вогню – шість пострілів за хвилину, у боєкомплекті йде 20 снарядів.

Варто зазначити, що у перші два місяці 2024 року Збройні Сили України отримали 46 нових зразків озброєння та військової техніки, виготовлених в Україні. Ця кількість перевищує показники січня-лютого 2023 року, що свідчить про активізацію виробничих потужностей в галузі.

Також повідомлялося, що Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

У березні стало відомо, що ТОВ "Українська бронетехніка" провела успішне випробування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" із бойовим дистанційно керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".