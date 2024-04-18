Украина нарастила производство САУ "Богдана" до десяти единиц в месяц: дальше будет еще больше

Уже в апреле украинская промышленность впервые произвела 10 Богдан, в последующие месяцы ожидается увеличение производства.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с отечественными предприятиями серьезные и продолжающиеся контракты, дающие прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции.

"Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше будет еще больше", - заявил Зеленский.

В декабре 2023 года этот показатель составлял шесть изготовленных единиц в месяц. При этом на момент полномасштабного вторжения у Украины была только одна установка "Богдана".

Основные характеристики "Богданы"

Калибр – 155 мм, длина ствола – 8 м, максимальная дальность огня зависит от боеприпаса – 42 км (осколочно-фугасный снаряд) и 60 км (активно-реактивный снаряд). Максимальный темп огня – шесть выстрелов в минуту, в боекомплекте идет 20 снарядов.

В первые два месяца 2024 года Вооруженные Силы Украины получили 46 новых образцов вооружения и военной техники, изготовленных в Украине. Это количество превышает показатели января-февраля 2023 года, что свидетельствует об активизации производственных мощностей в отрасли.

Также сообщалось, что Франция будет поощрять свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

В марте стало известно, что ООО "Украинская бронетехника" провела успешное испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".