В Украине создали бронеавтомобиль "Новатор" с боевым модулем (ФОТО)

ООО "Украинская бронетехника" провела успешное испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что БМ "ТАВРИЯ-14,5" - боевая дистанционно управляемая ненаселенная турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов.

Фото: ООО «Украинская бронетехника»

Технические характеристики

БМ "ТАВРИЯ-14,5" с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по враждебным целям в движении.

Кроме того, БМ "ТАВРИЯ-14,5" оборудован оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

Фото: ООО «Украинская бронетехника»

Уровень бронезащиты

ООО "Украинская бронетехника" уверяет, что уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО - STANAG 1. Также разработчиком боевого модуля предусмотрен соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением.

"Использование скоростных маневренных бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно-управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военных", - подчеркнули в ООО "Украинская бронетехника".

Напомним, недавно в Украине впервые законтрактовали роботизированные турели "ШаБля". Они позволят бойцам Сил обороны поражать цели на фронте дистанционно