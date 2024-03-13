В Україні створили бронеавтомобіль "Новатор" із бойовим модулем (ФОТО)

ТОВ "Українська бронетехніка" провела успішне випробування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" із бойовим дистанційно керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що БМ "ТАВРІЯ-14,5" - бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів.

Фото: ТОВ «Українська бронетехніка»

Технічні характеристики

БМ "ТАВРІЯ-14,5" за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожим цілям в русі.

Крім того, БМ "ТАВРІЯ-14,5" обладнано оптико-електронним модулем, що дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

Фото: ТОВ «Українська бронетехніка»

Рівень бронезахисту

ТОВ "Українська бронетехніка" запевняє, що рівень бронезахисту бойового модулю відповідає рівню НАТО - STANAG 1. Також розробником бойового модулю передбачено відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модулю та блоків системи управління озброєнням.

"Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно- керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових", - підкреслили в ТОВ "Українська бронетехніка".

Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше законтрактували роботизовані турелі "ШаБля". Вони дозволять бійцям Сил оборони уражати цілі на фронті дистанційно