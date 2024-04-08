"Укрпочта" выпускает новую марку "Оружие победы. Made in UA": как купить (ФОТО)

АО "Укрпочта" анонсировало благотворительный выпуск "Оружие победы. Made in UA". В новом почтовом блоке шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства. С каждого проданного почтового блока 30 грн будут уходить на донат в поддержку ВСУ.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"В последнее время, когда мы видим, как враг уничтожает наши города и села, хочется сразу отомстить так, чтобы им стало больно. И да, наши партнеры медлят с помощью. А иногда – даже не советуют нам что-то там атаковать. Поэтому оружие из "Сделано в Украине" - это та независимая сила, которая руководит героическими бойцами ВСУ, способная сделать так, чтобы Давид победил большого и больного на голову Голиафа на поле, в воздухе или на море", - отметил глава "Укрпочты".

Он анонсировал, что "Укрпочта" совместно с Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины решили отметить 13 апреля (день работника оборонно-промышленного комплекса Украины и годовщина потепления крейсера "Москва") выпуском марки "Оружие Победы. Made in Ukraine".

Что будет изображено на марке

По словам Смилянского, на марке изображены беспилотные комплексы "Shark" и "Февраль", один из крупнейших FPV-дронов "Эскадрон", самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана", бронеавтомобиль "Казак" и морской дрон MAGURA V5, которые каждый день наносят чувствительные удары врагу.

"Что важно – часть этого вооружения производится "Укроборонпромом", а часть – частными производителями. Поэтому для марки выбрали всех, потому что оборона страны – это общее дело!", - подчеркнул Смилянский.

Как купить марку

С 8 апреля все желающие могут заказать марки и открытки с оружием, произведенным в Украине по ссылке.

А с 13 апреля – приобрести в отделениях "Укрпочты" по всей стране.

Напомним, АО "Укрпочта" 27 марта ввела в обращение новую марку, посвященную городу-герою Ахтырке Сумской области.

Украинцы выбрали лучшие почтовые марки 2023 года

Приверженцы украинских почтовых миниатюр голосовали за лучшие почтовые выпуски 2023 года. На голосование было вынесено 10 художественных марок и 8 почтовых блоков, выпущенных "Укрпочтой" в 2023 году.

Звание "Лучшей почтовой марки Украины 2023 года" получила миниатюра "Вечная память!", а лучшим почтовым блоком выбрали "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре".

Любимыми марками украинцев также стали: "Истребители зла" Максима Паленко, блок "Воины света. Воины добра" Александра Никитюка и марка " ПТН ПНХ ".

Напомним, в 2022 году лучшей стала марка с довольно красноречивым названием " Русский военный корабль, иди…!".