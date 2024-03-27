"Укрпошта" ввела в обіг нову марку

АТ “Укрпошта” 27 березня ввела в обіг нову марку, присвячену місту-герою Охтирці Сумської області.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Кожне місто-герой - це його люди, перш за все. Люди, які самовіддано обороняли Охтирку та інші міста, що їх націлено хотів захопити ворог у разі поразки цього форпосту. Люди, які віддали життя, виборюючи й захищаючи кожен метр української землі на Сумщині. Саме 27 березня 2022 року закінчилася активна фаза боїв за Охтирку. Дякуємо, герої!", - підкреслили в "Укрпошті".

Зазначається, що марка вийшла тиражем у 1 080 000 примірників, її номінал - 15 гривень, що відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 г і поштових карток.

Поштовий блок, конверти та штемпель "Перший день" створив художник Володимир Таран. Випуск вже можна придбати у відділеннях Укрпошти, онлайн та у філателістичних крамницях.

"У перший рік війни будівля міської ради у місті Охтирка стала схожою на афінський акрополь. Та якщо в акрополь гості міста приходять з приємністю, щоб згадати історію, то на руїни в Охтирці можна дивитися лише з бажанням помсти. Ще в березні 22-го росіяни здійснили авіаудар по міськраді, у якій на той момент знаходилось близько 15 людей. Не дивом, а перебуванням в укритті, всі залишилися живими. А от сама будівля вже не підлягає відновленню. Таких руїн і в Охтирці, і по всій Сумщині багато, але для марки обрали цю, як символ, перш за все, стійкості та продовження боротьби", - наголосив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що до цього в "Укрпошті" презентували ще три поштові випуски, присвячені містам-героям: "Херсон - це Україна!", "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" та "Міста Героїв. Харківщина".

Українці обрали найкращі поштові марки 2023 року

Прихильники українських поштових мініатюр голосували за найкращі поштові випуски 2023 року. На голосування було винесено 10 художніх марок та 8 поштових блоків, випущених "Укрпоштою" протягом 2023 року.

Звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам’ять!", а найкращим поштовим блоком обрали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі"

Улюбленими марками українців також стали: "Винищувачі зла" Максима Паленка, блок "Воїни світла. Воїни добра" Олександра Нікітюка та марка "ПТН ПНХ".

Нагадаємо, у 2022 році найкращою стала марка з досить промовистою назвою "Російський військовий корабель, йди…!".