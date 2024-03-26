Відтепер українські підприємці зможуть безкоштовно оформлювати посилки за кордон "Укрпоштою"

Після того, як Кабінет міністрів оновить постанови щодо збільшення порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та юрособами за межі України, до 1000 євро, підприємці отримають можливість оформлювати такі посилки на сайті "Укрпошти" безкоштовно.

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Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Він нагадав, що минулого тижня Верховна Рада прийняла у другому читанні закон №9456, де врегулювала питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України.

"Ми, звісно, долучились своїми скромними зусиллями до цього закону і, спільно з депутатами зробили гарну новину для малих виробників, що торгують за кордон через власний сайт чи маркетплейс типу Etsy, Amazon, eBay чи Shopify", - розповів Смілянський.

Він пояснив, що як тільки Кабмін оновить постанови (2-3 місяця), всі юридичні особи зможуть абсолютно офіційно оформити посилки за 1-2 хвилини на сайті "Укрпошти".

"Без будь-яких зайвих формальностей, самостійно, без брокера та абсолютно безкоштовно. А ще – відправити свій товар через "Укрпошту" у будь-яке з 660 000 відділень у 192 країнах по всьому світу", - йдеться в його повідомленні.

Раніше, за його словами, процес для ФОПів та юросіб відбувався наступним чином: якщо вартість товару + доставка разом складали понад 150 євро, то починались складні бюрократичні дії – оформлення було можливе лише через подання вантажної митної декларації, в окремій митній системі, до якої без брокера – ні доступу, ні розуміння, як це зробити вірно. Оформлення однієї такої декларації, в середньому, коштувало 1 500 - 2 500 гривень.

"І скільки потенційних міжнародних підприємців ми втрачали лише на цьому?" – зазначає Смілянський.

Він пояснив, що єдиний шлях, як цьому можна було запобігти - відправка окремих посилок, що, звісно, не додавало щастя ані продавцям, ані отримувачам.

"Хоч ми та інші відправники заробляли на кількості, проте це знижувало привабливість українських виробників в ціновій категорії на міжнародних майданчиках", - зауважив він.

Разом з тим, як пояснив гендиректор "Укрпошти", навіть якщо компанія трохи втратить в короткостроковій перспективі, її клієнти будуть щасливими, а значить, з часом їх буде ще більше.

Нагадаємо, як писало Delo.ua у статті "Як відправити посилку за кордон для громадянина чи ФОП, умови, вимоги та тарифи", більшість країн світу встановили спеціальні митні умови для пересилання товарів в міжнародних поштових посилках. Відправлення з вартістю нижче встановленого ліміту переміщуються поштою без митних зборів і ПДВ. Наприклад, в Україні безмитний ліміт складав €150 (тепер буде €1000), в США - $800, в Австралії - близько $760, в Ізраїлі - $75, в Японії - близько $90, в Грузії - $125.

Фото: ua.depositphotos.com