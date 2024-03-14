"Укрпошта" стала партнером DHL Global Match: міжнародні посилки доставлятимуть швидше

АТ "Укрпошта" стала партнером DHL Global Match (Велика Британія) у сфері транспортних послуг та перевезень відправлень. Відтепер українські підприємці, які продають свої товари на міжнародних маркетплейсах, матимуть більшу впевненість у стабільних термінах доставки.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський

За його словами, міжнародна доставка "Укрпошти" стає, як у DHL.

"Укрпошта підписала та вже почала стратегічне партнерство по доставці посилок з DHL Global Match. І завдяки цьому ваші посилки будуть досягати багатьох країн мега швидко. Бо DHL - це компанія, що оперує власним флотом літаків та партнерськими авіалініями, що допомагає нам прийти до бажаних показників якості якнайшвидше", - зазначив Смілянський.

Він додав, що "Укрпошта" вже місяць пілотує цю програму і клієнти вже помічають різницю.

"І що цікаво – посилки летять швидко, а тарифи залишаються на місці", - підкреслив Смілянський.

Він нагадав, що "Укрпошта" доставляє не в 10, не в 15 і навіть не в 125, а в 660 000 відділень по всьому світу.

"Я так вважаю, що це досить непогана новина. Особливо для українських експортерів та підприємців, які продають крафтові товари і яких лише на платформі ETSY зареєстровано вже понад 31,5 тисяч", - наголосив Смілянський.

Як повідомила пресслужба "Укрпошти", DHL Global Match — спеціалізований підрозділ найбільшого у світі поштового та логістичного концерну DHL Deutsche Post. Зараз співробітництво компаній поширюється на США, Канаду та Австралію. В "Укрпошті" наголошують, що надалі співпраця буже продовжена на країни Азії і не тільки.

Завдяки партнерству українські підприємці, які продають свої товари на міжнародних маркетплейсах, матимуть більшу впевненість у стабільних термінах доставки, адже DHL Global Match — це глобальна компанія, яка оперує і власним флотом літаків DHL Aviation, і використовує партнерські авіалінії для виконання замовлень.

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.

"Укрпошта" автоматизує сортування посилок

АТ "Укрпошта" завершила встановлення автоматизованих сортувальних ліній на логістичному терміналі у Києві. Нове обладнання дозволяє обробляти 18 тисяч посилок за одну годину, або ж близько 400 тисяч відправлень на добу.

"Вперше за 40 років ми відкриємо інноваційний термінал "Київ Лівий". А далі – Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Одеса…І ще 14-16 таких терміналів, щоб ви могли отримувати посилки по Україні якнайшвидше. І це буде не колись – а протягом наступних … ні, не 2-3 тижнів, проте 3-4 місяців", - підкреслив Смілянський.

Він додав, шо пришвидшення термінів доставки буде помітним вже зовсім скоро

"Доставка на наступний день у будь-яке місто України, бо саме цього Ви очікували від Укрпошти і саме це ми зробимо", - підкреслив Смілянський.

Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові.