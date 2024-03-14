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Бизнес
Дата публикации

"Укрпочта" стала партнером DHL Global Match: международные посылки будут доставляться быстрее

укрпочта
Фото: facebook.com/ukrposhta

АО "Укрпочта" стало партнером DHL Global Match (Великобритания) в сфере транспортных услуг и перевозок отправлений. Теперь украинские предприниматели, которые продают свои товары на международных маркетплейсах, будут иметь большую уверенность в стабильных сроках доставки.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, международная доставка "Укрпочты" становится как у DHL.

"Укрпочта подписала и уже начала стратегическое партнерство по доставке посылок с DHL Global Match. И благодаря этому ваши посылки будут достигать многих стран мега быстро. Потому что DHL - это компания, оперирующая собственным флотом самолетов и партнерскими авиалиниями, помогающая нам прийти к желаемым показателям. качества как можно быстрее", - отметил Смилянский.

Он добавил, что "Укрпочта" уже месяц пилотирует данную программу и клиенты уже замечают разницу.

"И что интересно – посылки летят быстро, а тарифы остаются на месте", – подчеркнул Смилянский.

Он напомнил, что "Укрпочта" доставляет не в 10, не в 15 и даже не в 125, а в 660 тысяч отделений по всему миру.

"Я так считаю, что это достаточно неплохая новость. Особенно для украинских экспортеров и предпринимателей, продающих крафтовые товары и которых только на платформе ETSY зарегистрировано уже более 31,5 тысячи", - подчеркнул Смелянский.

Как сообщила прессслужба "Укрпочты", DHL Global Match - специализированное подразделение крупнейшего в мире почтового и логистического концерна DHL Deutsche Post. В настоящее время сотрудничество компаний распространяется на США, Канаду и Австралию. В "Укрпочте" подчеркивают, что в дальнейшем сотрудничество будет продолжено на страны Азии и не только.

Благодаря партнерству, украинские предприниматели, продающие свои товары на международных маркетплейсах, будут иметь большую уверенность в стабильных сроках доставки, ведь DHL Global Match — это глобальная компания, которая оперирует и собственным флотом самолетов DHL Aviation, и использует партнерские авиалинии для выполнения заказов.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Смелянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должно вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", - заметил Смелянский.

"Укрпочта" автоматизирует сортировку посылок

АО "Укрпочта"   завершила установку автоматизированных сортировочных линий   на логистическом терминале в Киеве. Новое оборудование позволяет обрабатывать 18 тысяч посылок за один час, или около 400 тысяч отправлений в сутки.

"Впервые за 40 лет мы откроем инновационный терминал "Киев Левый". А дальше – Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Одесса… И еще 14-16 таких терминалов, чтобы вы могли получать посылки по Украине как можно быстрее. И это будет не когда – а в течение следующих... нет, не 2-3 недель, однако 3-4 месяцев", - подчеркнул Смелянский.

Он добавил, что ускорение сроков доставки будет заметным уже совсем скоро.

"Доставка на следующий день в любой город Украины, потому что именно этого Вы ожидали от Укрпочты и именно это мы сделаем", - подчеркнул Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.