"Укрпочта" планирует провести успешную приватизацию: часть акций может быть продана инвесторам

АО "Укрпочта" может продать миноритарный пакет акций заинтересованным инвесторам после победы Украины в войне, ведь логистика и доставка посылок будут прибыльным бизнесом еще много лет.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в эфире "Business Breakfast Forbes".

Кто может купить акции "Укрпочты"

"Мне очень хотелось, чтобы после победы или около победы мы стали одной из первых государственных компаний, которая бы провела успешную, крутую приватизацию, по крайней мере, пакета акций. Мы для этого готовы. Мы уже акционерное общество, то есть у государства есть 100% акций, которые она может продать в любое время", - подчеркнул Смилянский.

Он подчеркнул, что логистика и доставка посылок будут прибыльным бизнесом еще много лет.

По мнению главы "Укрпочты", потенциальными покупателями могут стать крупные финансовые институты, например Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Международная финансовая корпорация (IFC).

Смелянский не исключает, что приобрести акции "Укрпочты" также могут инвесторы, заинтересованные в увеличении капитализации компании, чтобы через несколько лет продать акции на бирже.

Среди них он называет немецкую почтово-логистическую группу DHL и компанию Amazon, которым выгодно приобретение для выхода на новый рынок.

Как считает Смелянский, продавать акции компании необходимо по частям, поскольку продажа 100% не будет воспринята "ни политически, ни людьми".

"Первая продажа, я думаю, должна быть 25%, далее 49%, возможно 50%. Такую кампанию, как "Укрпочта", нельзя приватизировать в целом, потому что это не будет воспринято ни политически, ни людьми. Надо показывать частями, что смотрите: вот зашел инвестор, стали только лучше, ничего плохого не получилось – давайте посмотрим, что можем еще приватизировать часть", - заметил гендиректор "Укрпочты".

Он добавил, что в настоящее время из-за конкуренции по сравнению с другими странами у Украины достаточно низкие тарифы на почтовые отправления.

"Ни в одной стране Европы ты за доллар не отправишь экспрессом на следующий день посылку", - заметил Смелянский.

Он напомнил, что до того, как он вступил в должность гендиректора "Укрпочты", доля дохода, связанная с государством, составляла 60%, ведь на государственном уровне устанавливаются тарифы на письма и газеты.

"Сегодня эта доля составляет 38%. И я очень надеюсь, что если мы все же будем успешны и получим право на банковскую деятельность, то в течение двух лет эта доля уменьшится до 8%", - заявил гендиректор "Укрпочты".

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Смелянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должно вырасти на 50%.

Также «Укрпочта» планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

«Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим», – заметил Смелянский.

"Укрпочта" автоматизирует сортировку посылок

АО "Укрпочта" завершило установку автоматизированных сортировочных линий на логистическом терминале в Киеве. Новое оборудование позволяет обрабатывать 18 тысяч посылок за один час, или около 400 тысяч отправлений в сутки.

"Впервые за 40 лет мы откроем инновационный терминал "Киев Левый". А дальше – Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Одесса… И еще 14-16 таких терминалов, чтобы вы могли получать посылки по Украине как можно быстрее. И это будет не когда – а в течение следующих... нет, не 2-3 недель, однако 3-4 месяцев", - подчеркнул Смелянский.

Он добавил, что ускорение сроков доставки будет заметным уже совсем скоро.

"Доставка на следующий день в любой город Украины, потому что именно этого Вы ожидали от Укрпочты и именно это мы сделаем", - подчеркнул Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.