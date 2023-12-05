Посилки їдуть довше й дорожче: як блокада кордону вплинула на доставку товарів в Україну

Через блокаду низки пунктів пропуску на кордоні українські поштові оператори зіткнулися з підвищенням вартості транспортування товарів й вимушеною зміною термінів доставки.

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Як повідомила пресслужба Meest Shopping, через страйк польських перевізників терміни доставки з усіх країн Європи збільшено на 1-6 днів, а з США – на 5-10 днів від стандартних.

Там звертають увагу, що організатори протесту пропускають лише по одному вантажному автомобілю на годину, й наразі невідомо, як довго триватиме страйк та яким буде вплив на терміни доставки надалі.

Своєю чергою "Укрпошта" в коментарі Delo.ua зазначила, що ситуація з протестами значно підвищила вартість транспортування для компанії і зменшила кількість автівок, доступних для міжнародних перевезень. Однак державний оператор доставляє товари не лише через Польщу, а й через Угорщину, Румунію та Молдову.

При цьому розглядається використання залізничних маршрутів для доставки відправлень. У компанії очікують, що це позитивно вплине на ситуацію.

На скільки затримується доставка відправлень з-за кордону, "Укрпошта" не вказала.

Що стосується "Нової пошти", то там повідомили, що поки що не коментують питання впливу блокади кордону.

Страйк у Польщі: вимоги протестувальників

6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Кілька днів стало відомо, що уряди України та Польщі погодили кроки для розблокування кордону. Наприклад, пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" відкрили для проїзду порожніх вантажівок. А в системі "єЧерга", згідно з домовленостями, мають зʼявитися окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова".