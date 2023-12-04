Пальне на АЗС продовжує дешевшати. Ринок автогазу адаптувався до роботи в умовах блокування польського кордону

Наприкінці минулого тижня(27 листопада-3 грудня) ціни на бензин та дизель на АЗС продовжили знижуватися головним чином рухаючись за трендом тривалого зниження цін в гуртовому сегменті. Ринок автогазу також адаптувався до роботи в умовах блокування польського кордону, а ціни на цей вид пального в роздрібному сегменті почали знижуватися на фоні зниження споживання в холодний сезон. Проте ціни на бензин та дизпаливо в гурті дещо зросли головним чином через логістичні складнощі викликані екстримальними погодними умовами.

Ціна на нафту еталонної марки Brent за минулий тиждень знизилась на 2,45% порівняно з періодом 20-26 листопада до позначки 78,88 долара за барель. Нафта північноамериканської марки WTI за минулий тиждень здешевшала на 2,49% до 74,07 долара за барель.

За повідомленнями ЗМІ, група найбільших країн-видобувників нафти ОПЕК+ в ході засідання яке відбулося на 30 листопада, погодили добровільне скорочення видобутку в 1 кварталі наступного року. Країни погодили загальні обмеження для восьми виробників в рамках 2,2 млн доларів на добу. В цю цифру входить продовження добровільного скорочення видобутку Саудівською Аравією та Росією на 1,3 млн барелів на добу. Додаткові скорочення на 900 тис. барелів на добу включають скорочення експорту Росії на 200 тисяч барелів нафти на добу, а інша частина обмежень буде розподілена між іншими шістьма учасниками ОПЕК+.

Після новин про скорочення видобутку країнами ОПЕК+ нафта впала в ціна більш ніж на 2%. Загалом у листопаді нафта марки Brent здешевшала на 5,2%, а WTI на 6,2%.

Ціни на бензин та дизпаливо в гурті дещо зросли

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко каже, що на 1 грудня, середня вартість дизпального автопартіями становила 45,37 грн/л (1063 долари/тонна без податків), що на 0,4% більше, ніж 24 листопада.

Загалом за листопад середня ціна дизпального дрібним гуртом переважно зменшувалася, завершивши місяць скороченням на 7,8% (–3,82 грн/л) – до 45,33 грн/л. Найвища вартість пального була зафіксована на початку місяця і становила 49,14 грн/л, тим часом мінімум опустився до 45,12 грн/л, що є найнижчим показником з 2 серпня.

Напередодні зими спотова ціна дизпалива в Європі впала на 2,1-3,3% в залежності від порту відвантаження. Так, вартість ресурсу за північно-західними напрямками скоротилась на 21-28 доларів/тонна, по Середземномор’ю – на 17-18 доларів/тонна, до 813-815 доларів/тонна і 796-816 доларів/тонна відповідно, що за деякими портами є найменшою ціною за останні 2 тижні.

Імпорт дизпалива у листопаді зменшився на 0,3% порівняно з жовтнем. Обсяги надходження дизпального автотранспортом впали на 28,1% щодо попереднього місяця, що є найбільшим зменшенням за останні чотири місяці. Частка дизпального з постачанням автотранспортом оцінюється у 22,4% у листопаді проти 31,1% місяцем раніше.

За словами Сіренка, відсутність 1 грудня серед оголошених пропозицій частини імпортерів та трейдерів, які зазвичай пропонували дешевий ресурс, призвело до певного зростання цін на бензини у гурті. Так, у п'ятницю 1 грудня середня вартість А-92 збільшилась на 1,47% щодо п’ятниці 24 листопада, до 40,69 грн/л, а середня А-95 – на 1,24% до 43,98 грн/л.

Найнижчі пропозиції А-92 були оголошені у столичному регіоні від 39,37 грн/л, зросли на 1,57%. Пропозиції імпорту А-95 у південних портах залишились без змін та починались від 43,00 грн/л. На південно-західному кордоні, у Чернівецькій області ціни на бензин збільшились на 2,85% та починались від 42,99 грн/л. На західному кордоні у Львівській області ціни на змінилися та починались від 43,00 грн/л. У столичному регіоні ціни зросли на 1,69%, а найнижчі ціни встановлені від 41,03 грн/л.

Сіренко каже, що у листопаді імпорт бензинів в Україну збільшився відносно жовтня на 13,2%. Основну частку імпорту складав бензин марки А-95 – це близько 98,0% від загальних постачань, залишок імпорту 1,9% та 0,3% складали бензини марки А-98/100 та А-92 відповідно.

Основна частина імпорту бензинів надійшла румунського (43,4%) та грецького (24,3%) виробництва. Протягом листопада абсолютним лідером імпорту бензину А-98/100 залишається мережа UPG (57,9%), далі йдуть – WOG (12,3%), KLO (7,2%), SOCAR (6,6%), а замикає ТОП-5 Grand Petrol (3,0%).

Як зазначає профільне видання Enkorr на постачанні палива в Україну з півдня позначилося погіршення погодних умов. Шторми й заметілі на декілька днів унеможливили розвантаження і подальший транзит палива по країні. Видання зазначає, що це додати до ціни ще 0,40-0,50 грн/л.

Разом з цим наприкінці тижня ситуація дещо покращилась. Компанії вже очікують на поставку нових партій пального. Але наприкінці минулого тижня кількість пропозицій все ж була меншою, ніж тиждень тому.

"Ми зараз відвантажуємо споживачам дизель, який пропонували до 24 листопада, тому поки нових пропозицій немає", - розповів виданню один з імпортерів.

Трейдери нарощують поставки автогазу в Україну

За словами Сіренка, імпорт скрапленого газу у листопаді порівняно з жовтнем зріс на 1,3 тис. тонн, до 84,5 тис. тонн. Пожвавлення постачання спостерігалося наприкінці місяця.

"Середньодобові надходження у третій декаді зросли до 3,5 тис. тонн в середньому, порівняно з 2,4-2,6 тис. тонн на добу в першій та другій декаді місяця. Зазначимо, через блокування українських автомобільних прикордонних пунктів частка імпорту LPG зменшилася до 41,9%, з початку листопада, порівняно з 55,2% в жовтні", - каже Сіренко.

Водночас він зазначає, що обсяги надходжень залізничних партій зросли на 47,2% до рівня понад 1 тис. т на добу в середньому з початку листопада. Окрім цього постачання газу на перевалки на Півдні країни минулого місяця зросло на 16,6% до 0,6 тис. т/на добу в середньому. Вартість надходжень залізничними партіями зросла на 96 доларів/тонна до 803 долари/тонна в середньому протягом листопада, порівняно показниками жовтня.

В третій декаді листопада спостерігався найвищий рівень надходжень імпортного LPG автомобільними партіями – 72 газовози на добу в середньому, порівняно з 48 у другій декаді місяця та 66 в першій. Зокрема активізувалося постачання LPG автопартіями – 32 газовози на добу в середньому, порівняно з 9 авто у другій декаді та 19 у третій. Кількість ресурсу з польських терміналів та країн Балтії, зросла до 34 газовозів на добу в середньому протягом 21-30 листопада, порівняно з до 30 автопартій, протягом другої декади листопада.

За словами Сіренка, попри відсутність вирішення ситуації на кордоні з Польщею і чергові страйки перевізників у Словаччині, торговельні компанії відновлюють пропозиції імпортного ресурсу.

Пальне на АЗС продовжує дешевшати

Сіренко зазначає, що в перші дні зими ціни на пальне в роздрібному сегменті продовжили рух вниз. Мережа АЗС Shell знизила ціни на бензин А-95 на 1,00 грн/л до 56,79 грн/л, а на А-95-преміум – 0,60 грн/л до 59,89 грн/л. На АЗС Marshal подешевшала одразу вся лінійка пального: вартість бензину А-95 та ДП становить 53,00 грн/л, що на 0,90 грн/л та 0,50 грн/л відповідно менше, ніж у четвер.

Крім того, 1 грудня в мережі АЗС Luxwen бензини подешевшали одразу на 3,00 грн/л, дизпальне – на 2,00 грн/л. На станціях "Кворум-Нафти" ціна А-95 і ДП зменшилася на 1,00 грн/л до 51,98 грн/л. На АЗС "ОЛАС" усі види пального втратили у вартості близько 0,50 грн/л.

Станом на 1 грудня середня ціна бензину А-95 по Україні зменшилася на 0,09 грн/л (–0,17%) відносно середи та складає 54,08 грн/л. Середня ціна дизпального зменшилася на 0,07 грн/л (–0,13%) та складає 54 грн/л.

Сіренко каже, що середня вартість автогазу на АЗС протягом листопада збільшилася на 8,66 грн/л до 36,77 грн/л. Проте на початку грудня оператори АЗС все ж почали зменшувати ціни.

Зокрема на більшості станцій мережі Motto газ подешевшав на 1,5 грн/л до 36,48 грн/л. SOCAR знизив ціну на 50 коп./л на станціях у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Харківській, та Черкаській областях – до 36,48-36,99 грн/л. Волинський оператор Avetra зменшив вартість на 70 коп./л до 36,20 грн/л. В Київській області на KLO газ подешевшав на 1 грн/л до 35,99 грн/т, а на АЗС мережі Luxwen – на 50 коп./л до 35,99 грн/л.

При цьому, зростання цін було зафіксоване на станціях мереж Shell – на 44 коп./л до 37,20 грн/л в середньому, та Parallel – на 50 коп./л до 36,99 грн/л. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 1 грудня становило 67,9%.