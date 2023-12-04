Горючее на АЗС продолжает дешеветь. Рынок автогаза адаптировался к работе в условиях блокировки польской границы

В конце прошлой недели (27 ноября-3 декабря) цены на бензин и дизель на АЗС продолжили снижаться главным образом, двигаясь за трендом длительного снижения цен в оптовом сегменте. Рынок автогаза также адаптировался к работе в условиях блокировки польской границы, а цены на этот вид горючего в розничном сегменте начали снижаться на фоне снижения потребления в холодный сезон. Однако цены на бензин и дизтопливо в опте несколько выросли главным образом из-за логистических сложностей, вызванных экстремальными погодными условиями.

Цена на нефть эталонной марки Brent за прошлую неделю снизилась на 2,45% по сравнению с периодом 20-26 ноября до отметки 78,88 доллара за баррель. Нефть североамериканской марки WTI за прошлую неделю подешевела на 2,49% до 74,07 доллара за баррель.

По сообщениям СМИ, группа крупнейших стран-добывателей нефти ОПЕК+ в ходе состоявшегося на 30 ноября заседания согласовали добровольное сокращение добычи в 1 квартале следующего года. Страны согласовали общие ограничения для восьми производителей в рамках 2,2 млн долларов в сутки. В эту цифру входит продолжение добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией на 1,3 млн. баррелей в сутки. Дополнительные сокращения на 900 тыс. баррелей в сутки включают сокращение экспорта России на 200 тысяч баррелей нефти в сутки, а остальная часть ограничений будет распределена между шестью участниками ОПЕК+.

После новостей о сокращении добычи странами ОПЕК+ нефть упала в стоимость более чем на 2%. В ноябре нефть марки Brent подешевела на 5,2%, а WTI на 6,2%.

Цены на бензин и дизтопливо несколько выросли.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на 1 декабря, средняя стоимость дизтоплива автопартиями составляла 45,37 грн/л (1063 доллара/тонна без налогов), что на 0,4% больше, чем 24 ноября.

В целом за ноябрь средняя цена дизтоплива мелким оптом преимущественно уменьшалась, завершив месяц сокращением на 7,8% (–3,82 грн/л) – до 45,33 грн/л. Самая высокая стоимость горючего была зафиксирована в начале месяца и составила 49,14 грн/л, в то время как минимум опустился до 45,12 грн/л, что является самым низким показателем со 2 августа.

В преддверии зимы с потовая цена дизтоплива в Европе упала на 2,1-3,3% в зависимости от порта отгрузки. Так, стоимость ресурса по северо-западным направлениям сократилась на 21-28 долларов/тонна, по Средиземноморью – на 17-18 долларов/тонна, до 813-815 долларов/тонна и 796-816 долларов/тонна соответственно, что по некоторым портами являются самой низкой ценой за последние 2 недели.

Импорт дизтоплива в ноябре уменьшился на 0,3% по сравнению с октябрем. Объемы поступления дизтоплива автотранспортом упали на 28,1% по отношению к предыдущему месяцу, что является наибольшим уменьшением за последние четыре месяца. Доля дизтоплива со снабжением автотранспортом оценивается в 22,4% в ноябре против 31,1% месяцем ранее.

По словам Сиренко, отсутствие 1 декабря среди объявленных предложений части импортеров и трейдеров, обычно предлагавших дешевый ресурс, привело к определенному росту цен на бензины в опте. Так, в пятницу 1 декабря средняя стоимость А-92 увеличилась на 1,47% по отношению к пятнице 24 ноября, до 40,69 грн/л, а средняя А-95 – на 1,24% до 43,98 грн. /л.

Самые низкие предложения А-92 были объявлены в столичном регионе от 39,37 грн/л, выросли на 1,57%. Предложения импорта А-95 в южных портах остались без изменений и начинались с 43,00 грн/л. На юго-западной границе в Черновицкой области цены на бензин увеличились на 2,85% и начинались от 42,99 грн/л . На западной границе во Львовской области цены на изменились и начинались от 43,00 грн/л . В столичном регионе цены выросли на 1,69%, а низкие цены установлены от 41,03 грн/л.

Сиренко говорит, что в ноябре импорт бензинов в Украину увеличился по отношению к октябрю на 13,2%. Основную долю импорта составлял бензин марки А-95 – около 98,0% от общих поставок, остаток импорта 1,9% и 0,3% составляли бензины марки А-98/100 и А-92 соответственно.

Основная часть импорта бензинов поступила в румынское (43,4%) и греческое (24,3%) производство. В ноябре абсолютным лидером импорта бензина А-98/100 остается сеть UPG (57,9%), далее следуют – WOG (12,3%), KLO (7,2%), SOCAR (6,6%), а замыкает ТОП-5 Grand Petrol (3,0%).

Как отмечает профильное издание Enkorr на поставках топлива в Украину с юга отразилось ухудшение погодных условий. Штормы и метели на несколько дней сделали невозможным разгрузку и последующий транзит топлива по стране. Издание отмечает, что это прибавить к цене еще 0,40-0,50 грн/л.

При этом в конце недели ситуация несколько улучшилась. Компании уже ожидают поставки новых партий горючего. Но в конце прошлой недели количество предложений все же было меньше, чем неделю назад.

"Мы сейчас отгружаем потребителям дизель, который предлагали до 24 ноября, поэтому пока новых предложений нет", – рассказал один из импортеров.

Трейдеры наращивают поставки автогаза в Украину

По словам Сиренко, импорт сжиженного газа в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 1,3 тыс. тонн до 84,5 тыс. тонн. Оживление снабжения наблюдалось в конце месяца.

"Среднесуточные поступления в третьей декаде выросли до 3,5 тыс. тонн в среднем по сравнению с 2,4-2,6 тыс. тонн в сутки в первой и второй декаде месяца. Отметим, из-за блокирования украинских автомобильных пограничных пунктов доля импорта LPG уменьшилась" до 41,9%, с начала ноября по сравнению с 55,2% в октябре", - говорит Сиренко.

В то же время, он отмечает, что объемы поступлений железнодорожных партий выросли на 47,2% до уровня свыше 1 тыс. т в сутки в среднем с начала ноября. Кроме этого поставки газа на перевалки на Юге страны в прошлом месяце выросли на 16,6% до 0,6 тыс. т/сутки в среднем. Стоимость поступлений железнодорожными партиями выросла на 96 долларов/тонна до 803 доллара/тонна в среднем в течение ноября по сравнению с показателями октября.

В третьей декаде ноября наблюдался самый высокий уровень поступлений импортного LPG автомобильными партиями – 72 газовоза в сутки в среднем по сравнению с 48 во второй декаде месяца и 66 в первой. В частности, активизировалось поставка LPG автопартиями – 32 газовоза в сутки в среднем по сравнению с 9 авто во второй декаде и 19 в третьей. Количество ресурса из польских терминалов и стран Балтии выросло до 34 газовозов в сутки в среднем в течение 21-30 ноября, по сравнению с до 30 автопартий, в течение второй декады ноября.

По словам Сиренко, несмотря на отсутствие разрешения ситуации на границе с Польшей и очередные забастовки перевозчиков в Словакии, торговые компании возобновляют предложения импортного ресурса.

Горючее на АЗС продолжает дешеветь

Сиренко отмечает, что в первые дни зимы цены на горючее в розничном сегменте продолжили движение вниз. Сеть АЗС Shell снизила цены на бензин А-95 на 1,00 грн/л до 56,79 грн/л, а на А-95 премиум – 0,60 грн/л до 59,89 грн/л. На АЗС Marshal подешевела сразу вся линейка горючего: стоимость бензина А-95 и ДТ составляет 53,00 грн/л, что на 0,90 грн/л и 0,50 грн/л соответственно меньше, чем в четверг.

Кроме того, 1 декабря в сети АЗС Luxwen бензины подешевели сразу на 3,00 грн/л, дизтопливо – на 2,00 грн/л. На станциях "Кворум-Нефти" цена А-95 и ГП снизилась на 1,00 грн/л до 51,98 грн/л. На АЗС "ОЛАС" все виды горючего потеряли в стоимости около 0,50 грн/л.

По состоянию на 1 декабря средняя цена бензина А-95 по Украине уменьшилась на 0,09 грн/л (–0,17%) по отношению к среде и составляет 54,08 грн/л. Средняя цена дизтоплива уменьшилась на 0,07 грн/л (–0,13%) и составляет 54 грн/л.

Сиренко говорит, что средняя стоимость автогаза на АЗС в ноябре увеличилась на 8,66 грн/л до 36,77 грн/л. Однако в начале декабря операторы АЗС все же начали сбавлять цены.

В частности, на большинстве станций сети Motto газ подешевел на 1,5 грн/л до 36,48 грн/л. SOCAR снизил цену на 50 коп./л на станциях в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Харьковской и Черкасской областях – до 36,48-36,99 грн/л. Волынский оператор Avetra снизил стоимость на 70 коп./л до 36,20 грн/л. В Киевской области KLO газ подешевел на 1 грн/л до 35,99 грн/т, а на АЗС сети Luxwen – на 50 коп./л до 35,99 грн/л.

При этом рост цен был зафиксирован на станциях сетей Shell – на 44 коп./л до 37,20 грн/л в среднем и Parallel – на 50 коп./л до 36,99 грн/л. Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 1 декабря составило 67,9%.