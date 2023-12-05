Посылки едут дольше и дороже: как блокада границы повлияла на доставку товаров в Украину

Из-за блокады ряда пунктов пропуска на границе украинские почтовые операторы столкнулись с повышением стоимости транспортировки товаров и вынужденным изменением сроков доставки.

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Как сообщила пресс-служба Meest Shopping, из-за забастовки страйка перевозчиков сроки доставки из всех стран Европы увеличены на 1-6 дней, а из США – на 5-10 дней от стандартных.

Там обращают внимание, что организаторы протеста пропускают только по одному грузовому автомобилю в час, и пока неизвестно, как долго продлится забастовка и каким будет влияние на сроки доставки в дальнейшем.

В свою очередь "Укрпочта" в комментарии Delo.ua отметила, что ситуация с протестами значительно повысила стоимость транспортировки для компании и уменьшила количество автомобилей, доступных для международных перевозок. Однако государственный оператор доставляет товары не только через Польшу, но и через Венгрию, Румынию и Молдову.

При этом рассматривается использование железнодорожных маршрутов для доставки отправлений. В компании ожидают, что это положительно повлияет на ситуацию.

На сколько задерживается доставка отправлений из-за границы, "Укрпочта" не указала.

Что касается "Новой почты", то там сообщили, что пока не комментируют вопрос влияния блокады границы.

Страйк в Польше: требования протестующих

6-го ноября польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".

Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Несколько дней стало известно, что правительства Украины и Польши согласовали шаги по разблокировке границы. Например, пункт пропуска "Угринов – Долгобычов" открыли для проезда пустых грузовиков. А в системе "єЧерга", согласно договоренностям, должны появиться отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорохуск" и "Краковец – Корчова".