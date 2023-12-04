На утро 4 декабря в КПП "Угринов" на выезде из Украины в Польшу пограничники оформили 30 пустых тяжеловесных грузовиков.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как стало известно из сообщения, пропуск пустых грузовиков начался в 01:00 по киевскому времени.

Заезд грузовиков в КПП "Угринов-Долгобычев" проходит в порядке общей очереди. Планируется, что пропускная способность пункта пропуска составит более 100 грузовиков в сутки.

Напомним, начало оформления грузовиков стало возможным после того, как Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины смогло договориться с Министерством инфраструктуры Польши и Люблинским воеводством. В результате этого удалось открыть для движения пустых грузовиков пункт пропуска "Угринов – Долгобычев". Этот КПП раньше работал только для легкового транспорта и автобусов, но теперь им смогут пользоваться и грузовики.

В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" начали пропускать порожние грузовики. Фото: Госпогранслужба Украины В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" начали пропускать порожние грузовики. Фото: Госпогранслужба Украины В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" начали пропускать порожние грузовики. Фото: Госпогранслужба Украины В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" начали пропускать порожние грузовики. Фото: Госпогранслужба Украины В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" начали пропускать порожние грузовики. Фото: Госпогранслужба Украины В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" начали пропускать порожние грузовики. Фото: Госпогранслужба Украины В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" начали пропускать порожние грузовики. Фото: Госпогранслужба Украины

Как отмечают в ГПС, открытие "Угринива" является первым пунктом по перечню мер, реализуемых для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы. Это позволит поскорее снять блокаду и наладить бесперебойное транспортное движение через границу.

По словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, продолжаются переговоры между правительствами двух стран, и найдены определенные точки соприкосновения и компромисса.

"Мы делаем все возможное, чтобы этот протест быстрее прекратился, чтобы движение на границе было разблокировано. Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы. И очень надеемся, что для протестующих этих предложений, которые мы вместе с польским правительством наработали, будет достаточно, чтобы прекратить протест", - заметил Зварич.

Забастовка польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики блокируют акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Они требуют возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Как сообщает Укринформ, к концу минувшей недели на украинско-польской границе в очередях на въезд в Украину стояло около 2100 грузовиков. Отметим, что в очереди на границе умерло уже два водителя.

Почему важно организовать движение пустых грузовиков из Украины

Во время своей забастовки поляки пообещали пропускать только транспортные средства с гуманитарной и военной помощью для Украины, в то время как другие грузовики остаются стоять по обе стороны границы в течение многих недель.

Украинские перевозчики выражают свою обеспокоенность, поскольку на выезд из Украины задержаны сотни пустых грузовиков. Некоторые из этих транспортных средств предназначены для перевозки гуманитарной, медицинской или военной помощи, которая чрезвычайно важна для страны, находящейся в состоянии войны.