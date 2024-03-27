"Укрпочта" ввела в обращение новую марку

АО "Укрпочта" 27 марта ввела в обращение новую марку, посвященную городу-герою Ахтырке Сумской области.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Каждый город-герой - это его люди, прежде всего. Люди, самоотверженно оборонявшие Ахтырку и другие города, которые нацелено хотел захватить враг в случае поражения этого форпоста. Люди, отдавшие жизнь, борясь и защищая каждый метр украинской земли на Сумщине. Именно 27 марта 2022 года закончилась активная фаза боев за Ахтырку. Спасибо, герои!", - подчеркнули в "Укрпочте".

Отмечается, что марка вышла тиражом в 1 080 000 экземпляров, ее номинал – 15 гривен, что соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 г и почтовых карт.

Почтовый блок, конверты и штемпель "Первый день" создал художник Владимир Таран. Выпуск можно приобрести в отделениях "Укрпочты", онлайн и в филателистических магазинах.

"В первый год войны здание городского совета в городе Ахтырка стало похоже на афинский акрополь. Но если в акрополь гости города приходят с удовольствием, чтобы вспомнить историю, то на руины в Ахтырке можно смотреть только с желанием мести. Еще в марте 22-го россияне совершили авиаудар по горсовету, в котором на тот момент находилось около 15 человек. Не чудом, а пребыванием в укрытии, все остались живы. А вот само здание уже не подлежит восстановлению. Таких руин и в Ахтырке, и по всей Сумщине много, но для марки выбрали эту, как символ, прежде всего, стойкости и продолжения борьбы", - подчеркнул глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Напомним, что до этого в "Укрпочте" презентовали еще три почтовых выпуска, посвященных городам-героям: "Херсон - это Украина!", "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель " и "Города Героев. Харьковщина".

Украинцы выбрали лучшие почтовые марки 2023 года

Приверженцы украинских почтовых миниатюр голосовали за лучшие почтовые выпуски 2023 года. На голосование было вынесено 10 художественных марок и 8 почтовых блоков, выпущенных "Укрпочтой" в 2023 году.

Звание "Лучшей почтовой марки Украины 2023 года" получила миниатюра "Вечная память!", а лучшим почтовым блоком выбрали "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре".

Любимыми марками украинцев также стали: "Истребители зла" Максима Паленко, блок "Воины света. Воины добра" Александра Никитюка и марка " ПТН ПНХ ".

Напомним, в 2022 году лучшей стала марка с довольно красноречивым названием " Русский военный корабль, иди…!".