Украинцы выбрали лучшие почтовые марки 2023 года

Звание "Лучшей почтовой марки Украины 2023 года" получила миниатюра "Вечная память!", а лучшим почтовым блоком избрали "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре"

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрпочта".

"В течение прошлой недели поклонники украинских почтовых миниатюр голосовали за лучшие почтовые выпуски 2023 года в двух номинациях: "Лучшая почтовая марка" и "Лучший почтовый блок", - говорится в сообщении.

В общей сложности на голосование было вынесено 10 художественных марок и 8 почтовых блоков, выпущенных "Укрпочтой" в течение 2023 года.

Лучшие почтовые марки 2023 года

Как сообщают в "Укрпочте", наибольшее количество голосов и звание "Лучшей почтовой марки Украины 2023 года" получила миниатюра "Вечная память!", введенную в обращение 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины.

Лучшим почтовым блоком признаны "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре", который "Укрпочта" представила в канун Рождества, 22 декабря, в стенах Успенского храма. Выпуск посвящен историческому событию – годовщине проведения Православной Церковью Украины рождественского богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, которому в прошлом году исполнилось 950 лет.

Как сообщают в компании, любимыми марками украинцев также стали: "Истребители зла" Максима Паленко, блок "Воины света. Воины добра" Александра Никитюка и марка "ПТН ПНХ".

Напомним, в 2022 году лучшей стала марка с довольно красноречивым названием "Русский военный корабль, иди…!".