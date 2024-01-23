"Укрпочта" представила финальный набор марок с гербами украинских городов и сел

"Укрпочта" выпустила финальный марковый лист "Гербы городов, поселков и сел Украины", состоящий из 19 марок и 2 купонов, выходивших в течение 2017-2022 годов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Хотя и пришлось переносить с 2022 года на 2024-й, но марковый лист "Гербы городов, поселков и сел Украины" все же вышел. Он состоит из 19 марок и 2 купонов, которые выходили на протяжении 2017-2022 годов", - говорится в сообщении компании в соцсети Facebook.

Отмечается, что на листе изображены гербы 12 городов, 5 поселков и 4 сел разных регионов Украины:

города Чоп, Тетиев, Енакиево, Болград, Нежин, Бахмут, Золотоноша, Ялта, Бурштын, Комарно, Кременчуг, Богодухов;

пгт Клесов, Коропец, Старый Мерчик, Локачи, Шацк;

села Фонтанка, Маринин, Парутино, Кривче.

Гербы населённых пунктов размещены в щитах закругленной формы, которые, в свою очередь, вписаны в декоративные картуши, увенчанные соответствующей геральдической короной.

"Города и поселки городского типа имеют серебряную городскую корону в виде каменной башни с тремя мерлонами. Села, которые когда-то имели городские права, но потеряли этот статус — красную городскую корону, а гербы сел, никогда не имевших городских прав — золотой венец с пяти пшеничных колосков", - отметили в "Укрпочте".

Над марками работал художник Юрий Рябчинский. Их тираж составляет 37 500 экземпляров.

Заказать их можно по ссылке: bit.ly/3SsFEkz.

Напомним, в январе 2024 года Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры упразднило использование в Украине такой категории населенных пунктов как поселок городского типа. Теперь статус всех 881 бывших пгт заменен на статус поселков, а из перечня категорий населенных пунктов пгт исключен.

Фото: ua.depositphotos.com