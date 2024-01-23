"Укрпошта" представила фінальний набір марок із гербами українських міст та сіл

"Укрпошта" випустила фінальний марковий аркуш "Герби міст, селищ та сіл України", який складається з 19 марок та 2 купонів, що виходили протягом 2017-2022 років.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Хоч і довелося переносити з 2022 року на 2024-й, та марковий аркуш "Герби міст, селищ та сіл України" все ж вийшов. Він складається з 19 марок та 2 купонів, які виходили упродовж 2017-2022 років", - йдеться в повідомленні компанії у соцмережі Facebook.

Зазначається, що на аркуші зображені герби 12 міст, 5 селищ та 4 сіл різних регіонів України:

міста Чоп, Тетіїв, Єнакієве, Болград, Ніжин, Бахмут, Золотоноша, Ялта, Бурштин, Комарно, Кременчук, Богодухів;

смт Клесів, Коропець, Старий Мерчик, Локачі, Шацьк;

села Фонтанка, Маринин, Парутине, Кривче.

Герби населених пунктів розміщені у щитах заокругленої форми, які, своєю чергою, вписані в декоративні картуші, увінчані відповідною геральдичною короною.

"Міста і селища міського типу мають срібну міську корону у вигляді мурованої вежі з трьома мерлонами. Села, які колись мали міські права, але втратили цей статус — червону міську корону, а герби сіл, які ніколи не мали міських прав — золотий вінець з п’яти пшеничних колосків", - зазначили в "Укрпошті".

Над марками працював художник Юрій Рябчинський. Їх тираж складає 37 500 примірників.

Замовити їх можна за посиланням: bit.ly/3SsFEkz.

Нагадаємо, у січні 2024 року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури скасувало використання в Україні такої категорії населених пунктів як селище міського типу. Тепер статус усіх 881 колишніх смт замінено на статус селищ, а з переліку категорій населених пунктів смт виключене.

Фото: ua.depositphotos.com