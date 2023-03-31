"Укрпочта" выпустила марки, посвященные годовщине освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня

В отделениях "Укрпочты" появилась серия марок, посвященная городам-героям Киевской области. Новый почтовый блок называется "Буча, Ирпень, Гостомель: Не забудем, Не простим".

Почтовая серия была выпущена ограниченным тиражом – 100 тыс. экземпляров, стоимость блока составляет 54,00 грн. Поэтому на почтовую серию будут действовать ограничения на продажу: 2 блока в Главпочтамтах и онлайн, а также по одному блоку в отделениях.

В почтовый набор входит три марки:

фото с уничтоженной российской техникой в Буче,

разрушена переправа через реку Ирпень, которая служила основным путем для эвакуации гражданских,

изображение самолета АН-225 «Мрия» на аэродроме в Гостомеле

Также в отделениях национального оператора можно купить конверт «Первый день» и 3 открытки, посвященные каждому из городов.

«Укрпочта неоднократно воспроизводила свои почтовые выпуски города Украины. Однако серия Городов-Героев среди марок военного времени – особенная. Год назад Ирпень, Буча, Гостомель и другие города и села Киевщины одни из первых взяли на себя атаку окупантов, смело противостояли врагу, защищая столицу нашей страны. В это время мы и мир увидели, что Украина может победить в этой полномасштабной войне», - отметил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Заметим, что до предзаказа блок "Бучая, Ирпень, Гостомель: Не забудем, Не простим" доступен с 24 марта на сайте "Укрпочты".

"Онлайн тираж уже почти продан, остатки дадим в продажу утром. Завтра будет действовать ограничение: 2 блока в Главпочтамтах и онлайн и по одному блоку в отделениях. Хотим, чтобы больше людей получили возможность иметь эту часть истории”, – заявил вчера Смелянский.

Напомним, украинцы в "Дія" выбрали лучшую военную марку 2022 года. Победила марка с названием "Русский военный корабль, иди…!".

Всего за марку отдали более 197 тысяч голосов.

Результаты голосования выглядят так:

"Русский военный корабль, иди…!" - 197 814 голосов. Свободны. Несокрушимы. Непобедимые – 123 667 голосов. Добрый вечер, мы из Украины!» — 97 629 голосов

24 февраля 203 года "Укрпочта" ввела в обращение марку "ПТН ПНХ" , посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины. На почтовой марке представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника Бенкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области.