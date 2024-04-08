"Укрпошта" випускає нову марку "Зброя перемоги. Made in UA": як купити (ФОТО)

АТ "Укрпошта" анонсувала благодійний випуск "Зброя перемоги. Made in UA". У новому поштовому блоці є шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. З кожного проданого поштового блока 30 грн будуть йти на донат на підтримку ЗСУ.

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Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Останнім часом, коли ми бачимо, як ворог знищує наші міста та села, хочеться одразу помститись так, щоб їм стало боляче. І так, наші партнери зволікають з допомогою. А іноді – навіть не радять нам щось там атакувати. Тому, зброя з поміткою "Зроблено в Україні" – це та незалежна сила, що керує героїчними бійцями ЗСУ, здатна зробити так, щоб Давид переміг великого та хворого на голову Голіафа на полі, повітрі або морі бою", - зауважив очільник "Укрпошти".

Він анонсував, що "Укрпошта" спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України вирішили відзначити 13 квітня (день працівника оборонно-промислового комплексу України та річниця потеплення крейсеру "Москва") випуском марки "Зброя Перемоги. Made in Ukraine".

Що буде зображено на марці

За словами Смілянського, на марці зображені безпілотні комплекси "Shark" та "Лютий", один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон", самохідна артилерійська установку (САУ) "Богдана", бронеавтомобіль "Козак" та морський дрон MAGURA V5, які кожен день завдають чутливих ударів ворогу.

"Що важливо – частина цього озброєння виробляється "Укроборонпромом", а частина – приватними виробниками. Тож для марки обрали всіх, бо оборона країни – це спільна справа!", - наголосив Смілянський.

Як купити марку

З 8 квітня всі бажаючі можуть замовити марки та листівки зі зброєю, виробленою в Україні за посиланням.

А з 13 квітня – придбати в відділеннях "Укрпошти" по всій країні.

Нагадаємо, АТ “Укрпошта” 27 березня ввела в обіг нову марку, присвячену місту-герою Охтирці Сумської області.

Українці обрали найкращі поштові марки 2023 року

Прихильники українських поштових мініатюр голосували за найкращі поштові випуски 2023 року. На голосування було винесено 10 художніх марок та 8 поштових блоків, випущених "Укрпоштою" протягом 2023 року.

Звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам’ять!", а найкращим поштовим блоком обрали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі"

Улюбленими марками українців також стали: "Винищувачі зла" Максима Паленка, блок "Воїни світла. Воїни добра" Олександра Нікітюка та марка "ПТН ПНХ".

Нагадаємо, у 2022 році найкращою стала марка з досить промовистою назвою "Російський військовий корабель, йди…!".