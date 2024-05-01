У 1 кварталі NovaPay збільшив кількість переказів на 18%, а суму транзакцій – на 24%

За підсумками першого кварталу 2024 року NovaPay здійснив 96 млн переказів. Це на 18% більше порівняно з першим кварталом 2023 року. Через систему пройшло транзакцій на 66,1 млрд грн, цей показник на 24% більше за минулорічний.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Також у NovaPay зазначають, що за період з січня по березень 2024 року компанія перерахувала до бюджету країни 253 млн грн – на 11% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

"Разом із допомогою для ЗСУ та іншою підтримкою загальні інвестиції в перемогу становлять 1,3 мільйона гривень", - розповіли в NovaPay.

Водночас кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Крім того, у компанії нагадали, що у грудні 2023 року NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ запустив власний мобільний застосунок із можливістю відкривати рахунки та випускати картки. Станом на кінець першого кварталу 2024 року в застосунку зареєструвалися 120 тисяч користувачів.

Також нагадаємо, у лютому 2024 року NovaPay запустив продаж своїх облігацій у мобільному застосунку – так, у застосунку можна придбати власні облігації компанії з дохідністю до 18% річних за інвестиційний період від одного до дванадцяти місяців, починаючи з мінімальної інвестиційної суми 1000 грн. Облігації доступні як для користувачів iOS, так і Android через додаток NovaPay.

Додамо, що NovaPay планує запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу (МСБ) орієнтовно у червні. Найближчим часом будуть випущені кредитні картки.

Довідка

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта). За даними НБУ, компанія обіймає 32% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів. Також NovaPay входить до найбільших платників податків держави.