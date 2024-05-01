В 1 квартале NovaPay увеличил количество переводов на 18%, а сумму транзакций – на 24%

По итогам первого квартала 2024 года NovaPay осуществил 96 млн переводов. Это на 18% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года. Через систему прошло транзакций на 66,1 млрд грн, этот показатель на 24% больше прошлогоднего.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также в NovaPay отмечают, что за период с января по март 2024 года компания перечислила в бюджет страны 253 млн грн - на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Вместе с помощью для ВСУ и другой поддержкой общие инвестиции в победу составляют 1,3 миллиона гривен", – рассказали в NovaPay.

В то же время количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Кроме того, в компании напомнили, что в декабре 2023 года NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений запустил собственное мобильное приложение с возможностью открывать счета и выпускать карты. По состоянию на конец первого квартала 2024 г. в приложении зарегистрировались 120 тысяч пользователей.

Также напомним, что в феврале 2024 года NovaPay запустил продажу своих облигаций в мобильном приложении – так, в приложении можно приобрести собственные облигации компании с доходностью до 18% годовых за инвестиционный период от одного до двенадцати месяцев, начиная с минимальной инвестиционной суммы 1000 грн. Облигации доступны как для пользователей iOS, так и Android через приложение NovaPay.

NovaPay планирует запустить кредитные линии для малого и среднего бизнеса (МСБ) ориентировочно в июне. В ближайшее время будут выпущены кредитные карты.

Справка

NovaPay – это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта). По данным НБУ, компания занимает 32% от общего объема внутригосударственных денежных переводов. Также NovaPay входит в число крупнейших налогоплательщиков государства.