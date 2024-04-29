NovaPay разместил очередные выпуски облигаций – серии D, E и F

NovaPay зарегистрировал и разместил еще три выпуска собственных облигаций – серий D, E и F – на сумму 100 млн грн каждый. Ценные бумаги уже доступны для покупки мобильного приложения NovaPay. Там их можно легко приобрести за несколько минут и несколько кликов.

Об этом сообщила пресс-служба NovaPay.

Отмечается, что процентная ставка по облигациям определена на уровне до 17% годовых. Их можно будет приобрести от 1 до 12 месяцев.

Выплата дохода будет производиться на платежный счет клиента по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг.

"Собственные облигации NovaPay – достойная альтернатива банковскому депозиту с конкурентной доходностью и простым процессом покупки. Это дополнительная возможность разнообразить свой инвестиционный портфель, позаботиться о сохранении и накоплении средств, – говорит Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

Он добавил, что украинцы уже приобрели облигаций NovaPay более чем на 200 млн. грн.

Как приобрести облигации NovaPay

Чтобы приобрести облигации NovaPay в приложении необходимо:

зарегистрироваться в приложении NovaPay;

на главном экране выбрать раздел "Накопление" и нажать "Купить облигации";

выбрать условия: срок и сумму инвестиций; подтвердить заявку, подписать документы с помощью "Действие";

подписи и оплатить облигации. Когда процесс покупки завершится, клиент получит push-уведомление.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение .

NovaPay – первая частная компания в Украине, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением.

В 2023 году компания разместила первые три выпуска ценных бумаг (серии А, В и С) по 100 млн. грн. каждый.

С помощью расширенной лицензии Национального банка Украины NovaPay теперь может предоставлять украинцам возможность мгновенно открывать платежные счета, оформлять виртуальные карты и пользоваться ими.

NovaPay планирует запустить кредитные линии для малого и среднего бизнеса (МПБ) ориентировочно в июне. В ближайшее время будут выпущены кредитные карты.

Добавим, что NovaPay получила расширенную лицензию Национального банка Украины еще в апреле 2023 года – она позволила предоставлять все предусмотренные законом платежные услуги, которые разрешено осуществлять в условиях военного положения.

Также сообщалось, что NovaPay вышла на рынок Молдовы, став первым финансовым сервисом в этой стране, который предложил клиентам функцию наложенного платежа.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% - до 235,5 млрд грн.