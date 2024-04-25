Собственный опыт. Как NovaPay первым среди небанков выдал украинцам карты

В прошлом году NovaPay первым получил расширенную лицензию НБУ, позволившую компании открывать счета и выпускать карты. Следующий шаг – запуск собственного мобильного приложения. До этого подобного никто не делал в Украине. Почему мы решили выйти на конкурентный банковский рынок и как за восемь месяцев сами по себе создали полноценную финансовую аппликацию.

Предыстория и предпосылки

NovaPay уже 12 лет работает как часть группы компаний NOVA (Новая почта), помогая украинцам и бизнесу платить за логистические услуги, в том числе осуществить все виды платежей и переводов в отделениях Новой почты. Конечно, любой бизнес требует новых вызовов, поэтому еще до COVID мы планировали выход за рамки Новой почты и исследовали, с какими именно продуктами и технологиями это будет наиболее эффективно и органично. Мы оценивали как возможность стать банком и получить банковскую лицензию, так и приобрести фининституцию. Но в конце концов это не наша ДНК. Потому что мы, как и вся группа компаний, исповедуем простоту, быстроту и гибкость, а банки все же несколько зарегулированы. Да и инвестиции в такое развитие событий были бы существенными. Итак, мы определили для себя цель - стать лучшей финансовой компанией, при этом не становясь очередным украинским банком рядом с десятками существующих.

Когда мы узнали, что в Украине заработает обновленный Закон о платежных услугах, мы поняли, что это точно наше. И начали работать на то, чтобы стать первыми в этой нише. Процесс занял несколько лет. Еще до получения лицензии мы согласовали такой стратегический вектор с владельцами и начали работать над прототипом приложения. Это был первый год полномасштабного вторжения, но нас это не останавливало. Вся Новая почта взяла курс на развитие в Европе, и мы понимали, что предложить лучшее финансовое решение для Украины и зарубежья. И, что важно, мы должны сделать это собственноручно. Ибо, по стандартам группы компаний, ключевые технологические элементы должны быть "собственного производства", чтобы не зависеть от вендоров и полностью отвечать перед клиентами за безопасность и надежность сделок.

Первые шаги

Так через два месяца мы создали первое MVP для внутренних целей и доказали, что довольно небольшой командой и в ограниченные сроки можем делать такие вещи и выходить наружу. Это был конец 2022 года, и для нас это была точка невозврата. Вместе с тем мы подали документы регулятору на расширенную лицензию. Пути назад не было.

Первый челлендж состоял в том, чтобы получить лицензию, потому что и мы, и НБУ были новичками в этой игре. Однако за три месяца мы стали первой небанковской компанией в Украине, которая получила разрешение на открытие счетов и выпуск карт. И здесь нужно отдать должное регулятору, с которым мы вместе прошли этот путь – быстро, четко и гладко.

Когда мы получили входной билет, начали в полную мощность работать над приложением. Мы не имели целью полностью покорить банковский рынок, мы фокусировались на том, чтобы максимально облегчить расчеты клиентов всеми возможными способами и обеспечить им безопасность платежей. Часто бывает, когда мы самостоятельно ищем для клиентов лучшее решение. Да, до этого мы обеспечили сеть Новой почты собственными POS-терминалами и курьеров Tap-To-Phone – "встроенным" POS-решением в их смартфонах. Все для того, чтобы сделать более удобными платежи для клиентов. Таким образом, мы вошли в один рынок и с диджитальными банками, и с традиционными. Катализатором этого стала война, приведшая к закрытию большого количества банковских отделений. Люди в отдаленных уголках Украины не могли получить финансовые услуги в банках, но они могли это сделать в отделениях Новой почты.

Что в фокусе в приложении

Планируя выход в новую нишу, провели ряд исследований. Потому знали, что важно для клиентов для легкости ежедневных финансов. Это знание вместе с ценностями группы компаний, которые базируются на скорости, легкости и безопасности операций, легли в основу нашей работы над приложением. В его продуктовом базисе весь привычный финансовый арсенал, то есть платежи и переводы, посылка в кредит как кредитный продукт, а также облигации как альтернатива депозиту. Также есть и уникальные фишки – например, выгода на доставку и комиссию по наложенному платежу.

Вместе с этим, мы ожидаем получения лицензии в Европе. Поэтому наша стратегия несет в себе продукт "на вырост", когда Украина вступит в ЕС, границы и разные валюты исчезнут. Мы стремимся, чтобы приложение масштабировалось как в Украине, так и за рубежом, могло работать как трансграничный кошелек. Именно поэтому вдохновлялись сервисами, которые уже работают без границ, на разных языках, с разными клиентскими группами – Revolut, Wise, N26. Хотя и в Украине много классных продуктов с инновационными технологиями и крутым дизайном.

Что стало залогом успеха

Подходя к линии старта, у нас уже был мощный R&D офис, объединивший в себе Business Development и IT. На мой взгляд, именно этот подход наиболее эффективен, потому что бизнес и разработчики так работают в одной связке. К тому же наша команда собрана не только из финансов, но и из FMCG – то есть, мы настроены на как можно client friendly продукт. А наши айтовцы всегда готовы ехать на пятой передаче и заточены под максимальную эффективность процессов. Что касается методов, то я верю в Project Management как лучший подход – когда все четко и ровно бизнес может двигаться вперед, а клиент может быть уверен в лучшем сервисе.

Как результат – к приложению NovaPay ежедневно присоединяется тысяча украинцев. За четыре месяца пользователями NovaPay стали сто пятьдесят тысяч клиентов. Мы присутствуем в двух основных сторах, а зарегистрироваться в приложении можно онлайн и оффлайн за пять минут. Но у нас в рукаве есть новые продукты. Итак, дальше будет.